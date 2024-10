Paraguay: un nuevo horizonte para las inversiones inmobiliarias

Con más de una década en el sector inmobiliario, fui testigo de cómo nuestro país se consolidó como un referente regional para las inversiones en bienes raíces. El desarrollo de proyectos residenciales, comerciales y corporativos ha impulsado significativamente la economía, generando empleos y mejorando la infraestructura urbana.

El reciente grado de inversión obtenido por parte de Moody’s refuerza la confianza en nuestra economía, posicionándonos como un mercado competitivo y estable en la región. Este reconocimiento no solo beneficia al sector inmobiliario, sino que también abre nuevas oportunidades para todos, aprovechando ventajas impositivas y condiciones económicas y financieras favorables.

Los desarrollos que llevamos a cabo están completamente ligados a la construcción, un motor clave de la economía paraguaya, esencial para la creación de empleo y atracción de inversiones. Proyectos como More del Sol, More Mariscal, Nostrum y More Plaza, desarrollados en conjunto con Altius Group, se destacan en áreas estratégicas de Asunción, contribuyendo no solo con el crecimiento urbano, sino también con el bienestar de la comunidad. Estos desarrollos trascienden lo material, se centran en mejorar la calidad de vida y fortalecen el sentido de pertenencia en la ciudad.

La tecnología está transformando el sector inmobiliario. La inteligencia artificial (IA) mejora la precisión en el análisis de mercados y personaliza las ofertas, mientras que la realidad virtual (RV) facilita recorridos de propiedades de forma detallada y accesible, permitiendo vender desde Paraguay al mundo. En Keller Williams hemos adoptado estas herramientas para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa, alineándonos con las tendencias globales y las demandas del mercado local e internacional.

El grado de inversión es un catalizador para atraer nuevos actores al mercado y fortalecer aún más la economía nacional. Facilita el acceso a financiamiento, creando un entorno propicio para el desarrollo de proyectos que impulsan tanto la oferta como la demanda en el sector. Las expectativas apuntan a un crecimiento sostenido y a la expansión hacia zonas emergentes como Luque, Mariano Roque Alonso y Limpio, que muestran claras señales de crecimiento del real estate en Paraguay.

De tal modo, el mercado inmobiliario paraguayo está en un punto de inflexión, con un horizonte prometedor que combina estabilidad e innovación. Los desarrollos deben enfocarse no solo en la rentabilidad, sino en aportar un valor real a las comunidades, promoviendo un crecimiento urbano sostenible. Desde Keller Williams, en colaboración con socios estratégicos como Altius Group, estamos comprometidos con liderar este cambio, integrando lo económico con lo humano y contribuyendo al bienestar colectivo y al progreso del país. No se trata solo de construir edificios, sino de construir un mejor país para todos, mirando el futuro que queremos alcanzar.

Estoy convencido de que Paraguay está viviendo un momento histórico. El grado de inversión es solo el comienzo de una nueva era de prosperidad y desarrollo. Como país, tenemos el potencial de convertirnos en un referente en la región en materia de inversión y desarrollo inmobiliario.

Con el respaldo del fondo de inversión Península, organización que maneja fondos de capitales institucionales, hemos logrado invertir más de US$ 100 millones en los últimos cuatro años en nuestro país, guiados por la visión de contribuir al desarrollo del Paraguay, con proyectos que están enfocados en mejorar la calidad de vida y en fortalecer las comunidades.

*Director ejecutivo de Altius Group y director regional de Keller Williams