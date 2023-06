Altius Group lanzó Nostrum Trinidad, propuesta inmobiliaria de alta calidad

La reconocida línea Nostrum, fuertemente posicionada en el sector inmobiliario de América Latina, llega a Paraguay de la mano de Altius Group. El proyecto denominado “Nostrum Trinidad”, constará de 144 departamentos distribuidos en 23 niveles y estará ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad esquina Miguel Ángel Alfaro, en una de las zonas de mayor crecimiento del barrio Mburucuya, de Asunción.

Nostrum Trinidad es una propuesta altamente diferencial que cuenta con el respaldo financiero de Península Investments Group, que representa uno de los principales fondos de inversión en Real Estate de Latinoamérica.

“Luego de los lanzamientos de More del Sol y More Mariscal quisimos hacer algo distinto, con esta marca que es muy exitosa en Uruguay, que tiene un perfil más joven”, expresó Francisco Jorge, CEO de Altius Group Paraguay. Comentó que la torre contará con cuatro tipologías de departamentos, que son monoambientes, de 1, 2 y3dormitorios. Dispondrá de tres pisos de estacionamiento y área de bauleras. El precio de las unidades en pozo van desde US$. 65.000.

Nostrum Trinidad contempla amenidades exclusivas, como son tres parrilleros, terrazas con áreas verdes, piscina exterior con solarium en el rooftop, gimnasio, sala de yoga, TRX, laundry, coworking y salón recreativo para niños.

Además, contará con departamentos con balcones, un amplio y moderno lobby de recepción, vestuarios para personal de servicios y depósito refrigerado. El diseño de la torre y su interiorismo estuvieron a cargo del renombrado arquitecto paraguayo César Aquino, del estudio Aquino+.

Según explicó el profesional, el edificio contará con una altura interesante que permitirá a sus residentes tener una vista 360 de la ciudad. “Está pensado para personas jóvenes, dinámicas y exigentes”, apuntó. El inicio de obras está previsto para finales de este año y estará a cargo de Gómez Abente Constructora, empresa de vasta trayectoria, que acompaña también a Altius en el desarrollo del emprendimiento More del Sol.

A su vez, Santiago Cogorno, gerente comercial de Altius Group, indicó que planean desarrollar otras torres Nostrum en Paraguay en los próximos años. La comercialización de Nostrum Trinidad está a cargo de la empresa KW- Keller Williams, cuyo director, Emanuel Oviedo, destacó las bondades del proyecto que pretende marcar un hito.

Altius Group Paraguay se encuentra desarrollando además los emprendimientos More del Sol y More Mariscal, que avanzan exitosamente

El dato

Más información en www.altius.com.py y sus redes sociales, Facebook e Instagram, como @altius.group.py.