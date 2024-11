Banco Río y Proparco impulsan la inclusión social y financiera de las mujeres

En un importante avance hacia la inclusión financiera y la reducción de desigualdades socioeconómicas, Proparco, filial del grupo Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ha anunciado su primera colaboración con Banco Río de Paraguay. El anuncio se realizó durante la 58ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) 2024, celebrada en Asunción.

Cabe mencionar que esta alianza toma forma a través de un relevante financiamiento de largo plazo de US$ 20 millones, destinado a potenciar el empoderamiento de las mujeres y mitigar las disparidades territoriales en las regiones más desfavorecidas del país.

Estrategia para cerrar brechas históricas

Paraguay lleva mostrando un crecimiento económico sostenido en las últimas dos décadas, impulsado por su abundancia de recursos naturales y sectores productivos clave. Sin embargo, este progreso no ha sido equitativo para toda la población. Hoy persisten disparidades socioeconómicas y geográficas que afectan principalmente a las mujeres y a las zonas rurales.

Informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan esta brecha en los últimos años, y según datos oficiales, solo el 38% de las mujeres paraguayas posee una cuenta bancaria, y apenas el 21% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) están fundadas por mujeres. Esto se traduce en barreras persistentes en el acceso a servicios financieros y la creación de empresas lideradas por mujeres.

Estrategia integral

A pesar de estas cifras, las mujeres empiezan a ocupar roles más prominentes en sectores como la industria, los servicios, la banca y la gastronomía. Sin embargo, el verdadero desafío radica en desarrollar una estrategia integral que promueva el acceso al financiamiento y fortalezca el impacto económico de las mujeres en todos los niveles.

“Nos sentimos orgullosos de que Proparco sea la primera institución de financiación para el desarrollo en financiar al banco. Nuestro compromiso se inscribe tanto en nuestra estrategia 2023-2027, que tiene como objetivo la reducción de las desigualdades, como en una voluntad común de contribuir a un crecimiento económico inclusivo en el Paraguay, dando prioridad a las mujeres y a las pymes de las regiones relegadas”, destacó Jean-Baptiste Sabatié, director general delegado de Proparco.

Banco Río, un aliado clave

Desde su creación en 2019, tras la fusión de Banco Itapúa y Financiera Río, Banco Río se ha consolidado como un pilar del financiamiento para pequeñas y medianas empresas en Paraguay. Su enfoque está orientado a este sector que representa una parte significativa de la actividad económica nacional. Además, la firma cuenta con una sólida infraestructura de soluciones de pago digital que no solo facilita las transacciones, sino que también promueve la inclusión financiera.

El financiamiento otorgado por Proparco no solo reforzará la capacidad para atender a las pymes, sino que permitirá canalizar recursos hacia sectores estratégicos. La mitad de los fondos, US$ 10 millones, se destinará a pequeñas y medianas empresas ubicadas en regiones con índices de pobreza superiores al promedio nacional, con un énfasis particular en las zonas rurales. El objetivo es impulsar iniciativas económicas y sociales que, de otro modo, quedarían relegadas por falta de acceso a capital.

La otra mitad del financiamiento se enfocará en respaldar pymes fundadas o lideradas por mujeres, en línea con los criterios de la iniciativa global “2X Challenge”, que busca movilizar inversiones para proyectos que favorezcan la equidad de género. Este componente es vital para promover la autonomía económica femenina y estimular la creación de empresas que generen un impacto positivo en sus comunidades.

Una visión compartida

Por su parte, Oscar Diesel, presidente de Banco Río, expresó el compromiso del banco con el desarrollo social y económico inclusivo: “Este acuerdo con Proparco representa un hito en nuestra misión de promover la inclusión en Paraguay, especialmente en sectores que históricamente han tenido menos oportunidades. Al destinar recursos hacia las emprendedoras y las regiones más desfavorecidas, buscamos cerrar las brechas socioeconómicas y territoriales, construyendo un futuro más equitativo para todos”.

Impacto que trasciende el financiamiento

Más allá del aporte económico, esta asociación incluye un programa de asistencia técnica que Proparco proporcionará a Banco Río. Este programa abarca un diagnóstico de la cartera de clientes del banco, el diseño de productos financieros adaptados a las necesidades de las mujeres empresarias y la optimización del sistema de gestión ambiental y social. Estas iniciativas aseguran que el financiamiento no solo llegue a las emprendedoras, sino que también lo haga de manera efectiva y sostenible.

En el contexto actual, donde la inclusión financiera es reconocida como un motor clave del desarrollo, esta alianza pone de manifiesto el rol que los actores financieros pueden desempeñar para transformar realidades. Las pymes lideradas por mujeres y las empresas en zonas rurales tienen ahora una oportunidad sin precedentes de acceder a recursos que catalicen su crecimiento y contribuyan al bienestar de sus comunidades.