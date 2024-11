El método WWHAI

Sin embargo, adoptar nuevas tecnologías no es suficiente. El éxito de la transformación digital radica en la implementación de una estrategia sólida y con el liderazgo adecuado.

Diseñé el método de 5 pasos WWHAI, acrónimo en inglés de: Why, What, How, Adoption and Impact (Por qué, Qué, Cómo, Adopción e Impacto) con el objetivo de brindar una herramienta para implementar una transformación digital exitosa con pasos concretos para la obtención de resultados.

Una situación frecuente ocurre, por ejemplo, cuando una empresa lanza una aplicación, se invierte en desarrollo, pero no sabe específicamente para qué lo hicieron, cuál es el problema o la situación a mejorar, cómo van a medir la adopción, y por consecuencia cuesta mostrar el impacto que tuvo en el negocio.

Este método se enfoca en ayudar a las empresas a seguir un paso a paso ordenado para lograr resultados.

El primer paso es definir el Why/Por qué lo hacemos?, y si bien podríamos listar muchos beneficios de la transformación digital, lo resumiría en dos: 1) Mejora la satisfacción de nuestros clientes, 2) Mejora la rentabilidad ya sea por mayor facturación o por reducción de costos.

Al arrancar, es importante tener bien definido cuál problema queremos atacar, respondiéndonos el porqué lo hacemos.

Una vez definido el porqué, seguimos con el What/Qué hacemos?, si lo que buscamos es, por ejemplo, bajar costos de atención, se podría lanzar una aplicación, o integrar un bot a algún canal de atención, y en este momento se debe definir también, cuáles transacciones son las que se quieren migrar, ya que no todas las transacciones se pueden atender de la misma manera.

Como tercer paso, vamos al How/Cómo lo hacemos?, etapa en la que trabajamos en el desarrollo del “qué” seleccionado.

A la par del How, se trabaja en el plan de Adopción y cómo será medido para asegurarnos que haya trazabilidad e2e (end to end), es fundamental que esté listo a la par que el lanzamiento del producto/acción seleccionada.

Último, calcular el impacto en números. ¿Logramos que las transacciones elegidas se resuelvan en el nuevo canal? ¿Disminuyeron los contactos por transacciones que ahora se resuelven en la nueva app? ¿Cuánto ahorramos? Al medir el impacto, podemos evaluar si la implementación ha sido exitosa y si ha aportado valor a la compañía.

Siguiendo los 5 pasos del WWHAI busco que los empresarios y líderes tengan una mirada holística para asegurar la captura de valor a través de la transformación digital.