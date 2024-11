El valor del talento humano en la transformación empresarial

Desde su creación hace 15 años, Great Place to Work (GPTW) ha transformado significativamente el entorno laboral. Carolina Bestard, directora ejecutiva, destaca cómo la misión de la organización se enfoca en crear excelentes lugares para trabajar para todos, promoviendo prácticas que incrementen la resiliencia, el éxito y la sustentabilidad empresarial.

“Cuando los empleados se sienten seguros y valorados, las organizaciones experimentan menos ausentismo y mayor productividad”, afirma Bestard, reflejando el notable crecimiento de empresas certificadas, que han pasado de 5 en 2009 a 45 en el último ranking, con más de 130 organizaciones en total participando del proceso.

Visión y filosofía de GPTW

“La misión de Great Place to Work es clara: ayudar a que cada organización se convierta en un excelente lugar para trabajar para todos”, explica Bestard. La empresa no solo se centra en medir y evaluar las culturas laborales, sino en proporcionar a las compañías herramientas efectivas que promuevan experiencias laborales consistentemente positivas. Este enfoque no solo ha creado entornos laborales más atractivos y competitivos, sino también más resilientes y rentables.

Confianza: el pilar central

Para Bestard, la confianza es el elemento más crucial para construir un ambiente laboral positivo. “Cuando las personas confían en sus líderes y en la transparencia de las decisiones que se toman, sienten seguridad y respeto”, señala. Además, enfatiza que este ambiente de confianza no solo genera una mejor relación con los empleados, sino que los alienta a ser más creativos y a no temer cometer errores, ya que estos se perciben como oportunidades de aprendizaje.

Este concepto es especialmente valorado por las nuevas generaciones, que buscan relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad. “Ya no responden a estereotipos del pasado basados, por ejemplo, en aguantar abusos de autoridad, o en el famoso ‘pagar el derecho de piso’ para explotar a la gente”, afirma.

Barreras y resistencia al cambio

Bestard también reconoce las dificultades que enfrentan algunas empresas al transformar sus culturas organizacionales. “La mentalidad arraigada en viejos paradigmas, donde se considera a las personas como simples recursos productivos, sigue siendo un obstáculo importante”, comenta. Esta visión desactualizada no solo impide el progreso, sino que lleva a la pérdida de talento valioso.

Además, subraya que la falta de formación adecuada en liderazgo es otro desafío importante. “Gestionar personas no es sencillo”, advierte. “Se requiere apertura y una comprensión profunda del comportamiento humano, aspectos que a menudo se subestiman”.

Casos de éxito inspiradores

A pesar de estos obstáculos, hay ejemplos inspiradores de empresas que han recorrido este camino de transformación con éxito. Bestard destaca casos como Wines and Spirits, que desde 2019 ha ascendido en los rankings de GPTW, alcanzando el tercer puesto, gracias a un enfoque continuo en la innovación y la diversidad. “Esta empresa ha alcanzado el primer lugar en los rankings de Mujeres y Cultura Innovadora, lo que demuestra su compromiso con un ambiente laboral inclusivo y dinámico”, comenta.

Otro ejemplo es DHL Paraguay, reconocida con el puesto más alto en 2010 por su excelencia en la gestión del talento. Desde su ingreso al ranking, la empresa no ha dejado de elevar sus estándares y hoy es “es sinónimo de un gran lugar para trabajar, no solo en Paraguay sino también en toda América Latina y el mundo; su compromiso con el bienestar y el desarrollo de su equipo los llevó a mantenerse en la cima”.

Durante la pandemia, Datapar mostró una resiliencia impresionante al enfocarse en la confianza y el apoyo mutuo. “Lograron cuadruplicar sus resultados de negocio en un año, demostrando que un ambiente laboral sólido puede convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento”, resalta Bestard. El Grupo Luminotecnia, otra compañía certificada, también ha mejorado significativamente su capacidad de atraer talento joven, destacando cómo una cultura laboral sólida puede resultar en un círculo virtuoso de éxito y crecimiento.

Diagnóstico y herramientas de GPTW

Bestard describe el proceso de diagnóstico de GPTW como uno de los más completos y efectivos del mercado. “Utilizamos una encuesta online a través de nuestra plataforma Emprising, que mide aspectos como la confianza, comunicación, equidad y orgullo, entre otros”, explica. La plataforma ofrece un análisis detallado, permitiendo a las empresas ver dónde deben mejorar y dónde ya destacan.

Sin embargo, GPTW no interviene directamente para cambiar las prácticas laborales, ya que no puede ser juez y parte. “Nos enfocamos en ayudar a los líderes a interpretar los datos y les damos sugerencias sobre las mejores prácticas que pueden adoptar”, aclara.

Metodología y rankings

El proceso para formar parte del ranking GPTW es riguroso y objetivo. “Todo se basa en la percepción de los colaboradores, quienes evalúan la confianza y la efectividad de sus líderes, entre otros factores”, señala Bestard. Las empresas deben obtener al menos un 65% de favorabilidad en la encuesta Trust Index para ser certificadas, y las que alcanzan los puntajes más altos son reconocidas en el ranking.

Tendencias emergentes y el futuro

De cara al futuro, Bestard enfatiza la importancia de que las empresas paraguayas adopten una mentalidad flexible y abierta a nuevas ideas. “El talento humano es complejo y requiere líderes que se mantengan actualizados y comprometidos con el desarrollo continuo”, destaca.

La inteligencia artificial y la digitalización son también factores que transformarán la gestión del talento. “Estas tecnologías pueden automatizar procesos, reducir costos y permitir que las personas se concentren en tareas más creativas y estratégicas”, explica. Sin embargo, también implican un desafío: la necesidad constante de formación y adaptación.