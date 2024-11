Streamer de videojuegos, empleo del futuro

En 2021 Ilda González Manzoni descubre en Twitch su pasión, una profesión y un sustento del que puede vivir. Aproximadamente al mes puede llegar a alcanzar los G. 10 millones entre donaciones, publicidad, patrocinios, suscripciones y pago con bits (moneda de la plataforma). Un streamer puede ganar desde US$ 100 al mes con cinco a 10 de media por emisión hasta US$ 30.000 si la media de espectadores por emisión alcanza los 10.000.

Para Ilda, conocida en el mundo streamer como Imgise, una de las barreras para potenciar la comunidad en el país es la falta de infraestructura tecnológica y las limitaciones de la calidad de la internet para hacerlo en tiempo real, por la latencia de la señal. De acuerdo a Imgise, la tribu local de gamers no pasa de las 100 personas. Una de las empresas que apoya al desarrollo de la comunidad es Meta Sports y su club Meta Gaming.

Mientras los videojuegos pasaron de ser un pasatiempo a un deporte profesional, la silla de gamer se ha convertido en un trono que, según el informe de Grand View Research, alcanzó en 2023 los US$ 1.000 millones, con una tasa de crecimiento anual del +15.7% entre 2020 y 2027.

En 2024, la industria gaming supera ya los US$ 200.000 millones, impulsada por ventas de juegos, esports y streamers. Según el nuevo informe del PwC, para el 2026 se espera que alcance un valor de US$ 321.000 millones.

Se estima que para el 2025 el streaming de videojuegos llegue a los US$ 1.400 millones, tomando en cuenta que los streamers generaron hace un año US$ 1.000 millones de dólares en 130 países.

Las principales cadenas de televisión ESPN, TBS y Telemundo retransmiten eventos de deportes electrónicos. Ligas deportivas tradicionales como la NHL y la NBA han puesto en marcha torneos y ligas, y los propietarios de equipos de la NBA y la NFL han adquirido participaciones en equipos de deportes electrónicos.

¿Cómo ser parte de la industria gaming? Es la pregunta que ABC Negocios planteó a Imgise, el nick name de Ilda Gonzalez, quien nos recibe en una entrevista exclusiva en su espacio de trabajo adaptado a su profesión, cuya inversión por el set up bordea los US$ 1.500 y lo logró gracias a donaciones en la plataforma Twitch. Durante la conversación nos reveló incluso que se siente más segura y más rentable dentro de casa jugando con amigos, que exponiéndose al peligro de la noche: “no digo que no salgo más, pero si tengo que elegir un sábado de fiesta o quedarme jugando videojuegos, prefiero quedarme porque me divierto y también monetizo mi tiempo”.

¿Cómo ingresaste al equipo Meta Gaming?

Meta Gaming es el equipo más grande de esport del país. Me integré cuando llevaba casi un año haciendo streaming. Me contactó Oliver Ferreira, no podía creer, me parecía inalcanzable. Estuve en el team casi 2 años, esto me ayudó a crecer, aprendí y conocí gente maravillosa. Decidí salir porque todo ciclo tiene su final. Quería promover mi perfil personal o mi marca personal como Imgise_ (ese es mi nick en Twitch).

¿Cómo se hace un streamer gamer, cómo crecer y hasta dónde llegar?

Un gamer comienza por interés o pasión por los videojuegos, motivado por la curiosidad, entretenimiento o el deseo de competir. Para crecer hay que dedicar tiempo y aprender estrategias a través de otros jugadores. Un gamer debe tener una pc o consola de buena calidad con buenos componentes para poder jugar sin limitaciones. Un gamer también puede crecer a través de la creación de contenidos en las diferentes redes sociales. Un equipo de esport ofrece contrato para jugar de manera profesional, es muy similar a los equipos de fútbol, tienen sus entrenadores, nutricionistas, psicólogos, estrategias.

No me considero profesional, aunque hace poco gané un torneo nacional. Me siento con la esencia de conectar con las personas que me miran jugar.

¿En qué tipo de competencias has participado?

He participado en 2 competencias nacionales de Valorant (así se llama el juego); en la primera quedamos en el tercer o cuarto lugar, y en la última competencia nacional ganamos el primer lugar. Fue un torneo para chicas porque queremos también trabajar en la inclusión de las mujeres dentro de este mundo. La mayoría de los gamers son hombres, y las mujeres también buscamos reconocimiento y apoyo en ese ámbito.

¿Cómo describirías el momento actual del streaming de gaming como industria en el mundo y en Paraguay?

En el mundo es un negocio gigantesco que mueve miles de millones de dólares. Paraguay está en proceso de expansión porque no todos conocen la plataforma de Twitch y ahora con la migración de programas de televisión a la plataforma más personas van conociendo y de a poco la comunidad va creciendo. Es un proceso lento, pero no pierdo las esperanzas de que de Paraguay salgan streamers reconocidos a nivel mundial.

¿Cuáles son tus principales fuentes de ingresos como streamer?

Tenemos varias fuentes para generar ingresos. Por ejemplo, subir videos de tus partidas a YouTube y monetizar por vistas, luego en Twitch están las suscripciones mensuales que cuestan US$ 1.99; las personas pagan para apoyar tu contenido y para evitar ver anuncios que la plataforma pone, luego están las donaciones por bits que es la moneda de Twitch donde la gente puede donar el monto que quiera. También están los patrocinios de marcas que buscan un espacio para promocionarse en el stream con el logo de la marca en la pantalla para dar a conocer el producto o servicio.

¿Qué estrategias utilizas para atraer marcas y patrocinadores a tu canal?

No tengo una estrategia definida, lo mío es más natural. La gente y las marcas llegan por como soy y eso es lo que me gusta y me motiva a mantenerme fiel a mi esencia.

¿Crees que el streaming de gaming es una profesión? ¿Por qué?

Sí, el streaming de gaming es una profesión porque genera ingresos reales a través de donaciones, publicidad y patrocinios. Además, requiere habilidades como manejo técnico, estratégico, creatividad y de comunicación, convirtiéndolo en una carrera viable y con gran impacto cultural.

¿Cómo integras tecnologías emergentes, como realidad virtual o inteligencia artificial, en tus transmisiones?

Uso realidad virtual para experiencias inmersivas y bots con inteligencia artificial para interactuar, responder preguntas y personalizar la experiencia de los espectadores.

¿Qué consejos darías a quienes ven en el streaming una oportunidad de negocio rentable?

Sean constantes, auténticos y prioricen la calidad del contenido. Conozcan a su audiencia, aprovechen herramientas como bots y redes sociales, y diversifiquen ingresos con patrocinios, suscripciones y merchandising.

¿Cómo imaginas que evolucionará la profesión de streamer en los próximos años?

La profesión de streamer evolucionará hacia experiencias más inmersivas con el uso de realidad virtual, y con el apoyo de inteligencia artificial. También aumentará la colaboración con marcas y otras industrias, lo que hará que el streaming sea aún más integrado en el entretenimiento digital global.

¿Qué errores comunes ves en quienes intentan monetizar su pasión por los videojuegos?

Falta de consistencia, no conocer a la comunidad, descuidar la calidad del contenido, no subir contenidos a las demás redes sociales y no construir una marca personal sólida.

¿Qué mensaje les darías a las personas que sueñan con hacer del streaming de gaming su carrera profesional?

Sean constantes, auténticos e inviertan en mejorar su contenido y la calidad. El camino puede ser desafiante, pero con dedicación, adaptabilidad y pasión por lo que hacen, pueden convertir el streaming en una carrera exitosa.

¿Cómo está Paraguay en esta industria, cómo se proyecta y qué esperas que suceda?

En Paraguay, la industria del streaming y los videojuegos está en crecimiento, con el aumento del acceso a internet y la mejora de la infraestructura tecnológica. Hay más oportunidades para los streamers y los eventos de esports. Se espera que en los próximos años haya un mayor desarrollo, con más apoyo a creadores locales y una comunidad más consolidada.

Espero se sigan impulsando iniciativas que favorezcan tanto la capacitación de talentos como la inversión en infraestructuras para estos proyectos.