CCP renueva su imagen tras 92 años y apuesta a un futuro con energía

La Compañía Comercial del Paraguay SA (CCP), referente del sector eléctrico, industrial y de iluminación, anuncia oficialmente su rebranding en el marco de sus 92 años de trayectoria. La presentación tuvo lugar en el Centro de Eventos Paseo La Galería, marcando un momento clave tanto para la organización como para sus clientes y colaboradores.

Transformación y modernización

El proceso de renovación de CCP refleja un cambio generacional y estratégico. De sus raíces como empresa familiar, la compañía avanza hacia una estructura corporativa con planificación estratégica, expansión sostenida y modernización de sus operaciones. La renovación incluye nueva identidad visual, arquitectura de marca redefinida y una narrativa corporativa alineada a los desafíos actuales del mercado.

“El rebranding es el reflejo de un crecimiento construido a lo largo de décadas y, al mismo tiempo, el inicio de una transformación profunda. Es una declaración de futuro: estamos preparados para seguir creciendo y permanecer muchos años más en el mercado”, señaló Eduardo González Godoy, gerente general de la compañía.

Innovación digital y experiencia del cliente

Como parte de la estrategia de digitalización, CCP trabaja en un marketplace propio que ampliará los canales de contacto con clientes, optimizará procesos comerciales y ofrecerá una experiencia omnicanal más ágil y accesible. Este desarrollo se suma al rediseño de sucursales, con espacios adaptados a las necesidades de cada sector y un enfoque en eficiencia, modernización y atención al cliente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cultura corporativa y liderazgo

El cambio también impacta la operación y la cultura de la empresa. A inicios de 2026, el área operativa se trasladará a Distrito Perseverancia, adoptando nuevas formas de trabajo, objetivos claros y un enfoque en liderazgo y meritocracia.

Asimismo, el gerente general hizo énfasis en la importancia de mantener los valores históricos de CCP como el profesionalismo, transparencia y disciplina, mientras se impulsa una cultura de innovación, capacitación y liderazgo.

Crecimiento sostenido y presencia en el país

Fundada en 1933, CCP cuenta hoy con seis sucursales en Asunción, República Argentina, Chile, Capiatá, Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación, y más de 120 colaboradores. Su cartera de clientes incluye los sectores industrial, de construcción, eléctrico e iluminación, consolidando a la compañía como un referente sólido y confiable en el mercado paraguayo.

Un futuro con energía

El rebranding no solo refleja un cambio estético, sino también estratégico. Con la visión de crecimiento, digitalización, modernización de sucursales y desarrollo de talento, CCP se posiciona para seguir liderando el mercado y ofreciendo soluciones de calidad a sus clientes.

“Un futuro con energía” es más que un eslogan; es la filosofía que guiará a la compañía en esta nueva etapa.

Para más información, los interesados pueden conocer más detalles de la compañía a través de sus redes sociales oficiales: @ccp.py.