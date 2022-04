*****

El diputado Cachi-Bachi, hace unos días pretendió hacerse el simpático, argumentando que él podría olvidarse de incluir una herencia por tener alzheimer.

*****

Sospechamos que la enfermedad que Cachi-Bachi tiene realmente es caraduritis y sinverguencitis agudas. Ojalá la medicina encuentre remedio para esos males.

*****

La contratación de “caseros de oro” a costa del contribuyente aparentemente es un deporte local en Paraguarí. Además del blanqueado diputado Tomasito Rivas había sido que el parlasuriano Jorge Baruja aprovechó para cargarnos a todos nosotros el salario de dos de sus empleados.

*****

Menos mal, en las próximas elecciones ya no se convocará a candidatos para el Parlasur. Además de joyitas como Baruja, la imagen del país aún no se repone de la “cantinflada” que protagonizó el liberal Neri Olmedo, que en una entrevista demostró que no sabía ni dónde estaba parado.

*****

Lindo negocio de los muchachos es este del Parlasur, ya que además de costarnos millones, era aprovechado por algunos como el imputado Enzo Cardozo, para alegar tener fueros y zafar del proceso en su contra por la presunta tragada durante su gestión al frente del Ministerio de Agricultura.

*****

La semana pasada, algunos Diputados, como el ínclito Pedrín Alliana se quejaron por levantarse temprano o tener que ir a “trabajar” en vez de hacer campaña proselitista. Si están tan “afligidos”, pueden emular a su excolega, el “estresado” Juan Carlos Ozorio y renunciar.

*****

Ahora está claro por qué Allianita se candidata a vicepresidente de la República. Quiere un cargo florero que no le exija demasiada actividad.

*****

Si así se ponen los diputados por tener que sesionar más de una vez por semana, qué le queda al ciudadano común, que debe trabajar 6 días a la semana, con un sueldo ajustado, sin vale de combustible y otros escandalosos beneficios.

*****

En el oficialismo colorado insisten en la candidatura de Marito para presidente de la Junta de Gobierno. Veremos en qué termina esta novela.

*****

La preocupación del oficialismo es evitar que un candidato inane para enfrentar a HacheCé en diciembre.

*****

Varios prohombres, suenan como candidatos “potables” para la Junta. Se menciona a Colyn Soroka, Mauricio Espínola y Mario Varela.

*****

El carbón mojado Chanti recorrió el fin de semana el departamento de Guairá. Lo acompañó muy campante el cuestionado gobernador Juan Carlos Vera, a cuya administración la Contraloría le encontró una serie de irregularidades, en particular, en el uso de un millón de dólares del fondo covid.

*****

No trascendió si Chanti hizo algún discurso y le dijo a Vera que los cuestionamientos en su contra por supuestos hechos de corrupción se deben a que es “un árbol que da frutos”.

*****

Chanti tiene de hecho la costumbre de fotografiarse con personajes de dudosos antecedentes, comenzando por su mentor.

*****

Cuentan que en el Senado, hace un tiempo que el otrora todopoderoso administrador “Nino” dejó el cargo, pero utilizó sus tentáculos para volver a un cargo en la Aso de Empleados, modificando el estatuto.