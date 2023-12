Preocupa Paraguay

Me preocupa la inacción de este gobierno, es uno más como todos los gobiernos que hemos tenido. Nunca han demostrado interés por luchar para beneficio del pueblo paraguayo, no han planteado una política pública. Y los sucesos de ayer, con la represión policial, el ilegal apresamiento de ciudadanos y el atropello del Congreso a tambor batiente con una ley no discutida ni consensuada, me preocupa más.