Israel y las preguntas de Arquilla

En el marco del primer aniversario del ataque de Hamás a Israel (“7 de octubre”), surgen varias reflexiones. Una de ellas es la de Thomas L. Friedman, columnista de The New York Times quien a su vez trae a colación la teoría de John Arquilla, profesor de estrategia de la Escuela de Posgrado Naval de EE.UU. Este reduce las guerras a dos preguntas: ¿Quién gana la batalla en el terreno? y ¿Quién gana la batalla de la narrativa? Al momento no hay una respuesta taxativa. Lo que sí está claro es quiénes han perdido: los inocentes que padecieron y siguen padeciendo atrocidades.