Comentario: Los 20.930 leales. Por: Sara Moreno

Todos discuten los 5.024 votos que separaron a la electa intendenta de Asunción, Soledad Núñez, de Camilo Pérez, pero la cifra que debería quitarle el sueño al cartismo es otra: 20.930. Esa es la diferencia entre los votos que la Lista 1 obtuvo para concejales de la Junta Municipal y los que obtuvo su candidato a intendente. Esos votos no son de opositores. Son colorados que votaron a sus concejales y le negaron la intendencia al elegido. Camilo los llamó traidores, pero fue el mensaje más claro que recibió el movimiento Honor Colorado desde 2023. El partido sí, la imposición no.