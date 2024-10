Mujeres divinas: Violencia de género

La violencia de género es un hecho real que no se detiene lamentablemente. Todavía se llega tarde cuando se intenta ayudar a una mujer porque ella misma no reconoce los actos que la denigran.

Un valioso material que la Organización de Naciones Unidas comparte puede servir de guía para pensar en la violencia hacia la mujer, para saber de que manera se manifiesta y cómo distinguirla.

En nuestro país existe la línea gratuita 137 “SOS mujer”, con cobertura nacional, a la que se puede acceder las 24 horas. Pedí ayuda, no tengas miedo.

Es bueno buscar ayuda, es probable que con este pequeño acto salves tu vida.

No te escondas en el silencio, hablá, compartí con una amiga, una hermana, una compañera para que puedas salir de ese pozo. No estas sola, y no mereces vivir así.

Mujer divina tu vida es valiosa, protegela.

Soundcloud

Spotify