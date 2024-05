Director del Hospital de Barrio Obrero reconoce error y dice que lo ocurrido es indefendible

“No hay forma de defender. Todo se hizo mal”, expresó el director del Hospital General de Barrio Obrero, Adan Godoy, tras la difusión del video en el que se ve cómo el personal del nosocomio niega atención a una mujer con fractura múltiple, bajo el argumento de que en ese centro asistencial no se atienden urgencias de traumatología.

El responsable del hospital afirmó que el personal médico debía atender a la mujer en la condición en la que se encontraba, y que bajo ninguna circunstancia debieron haberla hecho esperar varios minutos sufriendo dolores.

Reconoció que tanto médicos como enfermeras y camilleros cometieron omisión de auxilio y que se exponen a ser desvinculados de sus puestos.

Afirmó que el hospital de Barrio Obrero tiene la capacidad para atender lesiones traumáticas de urgencias. No obstante, dijo que es verdad que los casos de traumatismo deben ser derivados al Hospital de Trauma.

“No se pueden omitir los primeros auxilios”

“Por más que no sea exactamente el ideal para estos casos, igual los pacientes tienen que ser recibidos con un camillero. No era obligación de la Policía llevar de vuelta a la paciente con el frío, tirada y que ande deambulando. Una vez que llegan a la puerta del establecimiento no se pueden omitir los primeros auxilios y coordinar con el servicio de referencia el traslado”, indicó el responsable del Hospital de Barrio Obrero.

Sobre los funcionarios que cometieron la omisión de auxilio, dijo que los contratados están en situación más vulnerable y pueden perder sus contratos. En cuanto a los nombrados, es más difícil para desvinculación, pero también pueden perder sus puestos de trabajo.

“Yo no puedo desvincularles de manera administrativa pero sí ejercer los mecanismos para que el proceso se lleve a cabo. Estamos hablando de un hecho que no tiene forma de defenderse. Todo se hizo mal”, admitió el director.

Director avergonzado con mala atención

El director dijo que tiene “vergüenza ajena”, de cómo actuaron sus funcionarios, y que se pasaron por alto todos los protocolos, por lo que no hay justificación que sea válida.

Contó que conversó con todos los jefes de áreas como enfermería cirugía, camillas, y tiene identificadas a todas las personas que estuvieron involucradas en la cadena de “no atención”, que se cometió.

Adelantó que se iniciará un sumario administrativo, pues no se tolerarán maltratos ni desentendimientos a quienes acudan a un hospital de las redes del Ministerio de Salud Pública.