Celulares incautados: más de 400 presuntas víctimas acudieron para identificar

Un total de 176 aparatos celulares de la marca Iphone y otros equipos electrónicos, como notebooks y tablets, fueron incautados el martes pasado en el Hotel Armele, ubicado entre las calles Palma y Colón de Asunción.

La Policía está llevando adelante un proceso de identificación de los equipos en que solicitan a las víctimas de robos acercarse a verificar si alguno de los aparatos les pertenece.

Hasta ayer, más de 430 presuntas víctimas se presentaron con sus denuncias, según reveló el jefe del Departamento contra Crimen Organizado de la Policía, comisario Luis López.

“Hay muchas personas (víctimas de robo) que ya dan por finalizado y no hacen la denuncia. Hay otras personas que hicieron la compra en el mercado negro y no conocen la identificación. Las personas que se presentaron trajeron toda la documentación, además de nombre de usuario y contraseña, que respalda su gestión”, dijo el comisario a la 1020 AM.

Cómo hacer la identificación de celulares

En cuanto a la identificación, solamente se logró verificar en relación a 21 celulares, 2 piezas de teléfonos, una notebook y un aparato tipo Ipod pro, conforme al reporte.

Los que pretenden recuperar sus equipos deben presentarse en las oficinas del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, al costado de la Comisaría 1ª Metropolitana, ubicada en el barrio Sajonia de Asunción.

Los documentos que deben presentar son:

Denuncia de robo

Factura de compra

Número de IMEI del Iphone

Cajas de los celulares con el número de IMEI

Los equipos recién serán entregados por la Fiscalía tras un proceso legal en el que las presuntas víctimas demuestren que son las propietarias.