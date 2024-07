Hombre pide indemnización por daños y perjuicios tras acusación injusta por abigeato

En noviembre de 2010, don Aníbal Pérez, un hombre que se dedica a la compra y venta de ganado fue acusado por un ganadero de la zona de Tacuaras, de haber robado 270 cabezas de ganado de la estancia Punta Diamante. La justicia lo declaró inocente y ahora él reclama una indemnización de 2.600 millones de guaraníes.

Según el relato de don Aníbal Pérez, en aquel entonces, se realizó un operativo liderado por el fiscal Víctor Encina, y con la policía, allanó su propiedad en busca de los animales vacunos, pero que la comitiva no encontró pruebas incriminatorias. A pesar de ello, Aníbal Pérez fue imputado por el fiscal.

Recordó que el allanamiento se produjo en un día muy caluroso y que sus animales no recibieron agua para beber y como consecuencia murieron 15 vacas. “Ese día del allanamiento no me dejaron dar de beber a los animales y se me murieron 15 vacas, fue una gran pérdida para mí”, manifestó.

Aníbal Pérez, comentó que el proceso judicial se extendió por una década, hasta que en 2020 fue absuelto definitivamente de culpa y pena al no hallarse evidencia en su contra.

Ahora, él exige una indemnización de 2.600 millones de guaraníes por los daños que sufrieron tanto él como su familia. “Yo pido al Sr. Raúl Bottino que me indemnice por los daños y perjuicios, solo que una jueza está dilatando el caso”, comentó.

Recusan a jueza

Mirna Cardozo, abogada defensora de Aníbal Pérez, recusó a la jueza Juliana Paredes por presunta parcialidad. Argumentó que la misma ha obstruido el progreso del caso al no convocar al demandado para las audiencias de absolución.

“En 4 ocasiones ya fue citado Raúl Bottino para la absolución de posiciones y no se presentó, viene a dilatar el caso pidiendo la suspensión de la audiencia y la jueza se le presta a esas suspensiones entonces le recusamos a la jueza”, indicó.

La abogada recordó que la ley establece dentro del Código Procesal Civil, en su artículo 300, que los jueces deben tener en cuenta la conducta procesal del demandado que omite y no quiere colaborar. “Yo le dije a la jueza que Bottino debe ser apercibido, pero la misma hizo caso omiso”, indicó.

Etapa probatoria

Por su parte, la defensa de Raúl Bottino, el abogado Germán Benítez, indicó que están en la etapa probatoria. “Se está tramitando en este momento y seguramente en el transcurso de este mes o la próxima se estaría cerrando la etapa probatoria para los alegatos finales y luego la sentencia”, aclaró.

El abogado indicó que si bien Aníbal Pérez y otras cinco personas que fueron absueltos, la causa es muy discutida porque la denuncia no fue calificada de falsa y temeraria.

“La causa es muy discutida no se si va ser salvable o insalvable para ellos, pero nosotros estamos alegando que la denuncia no fue calificada de falsa y temeraria, entonces pedimos lo que establece el código procesal de descalificar”, significó.