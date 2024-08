Conductor de Bolt frustra asalto, pero queda con corte en la mano: por peligro, dejará de trabajar en la plataforma

Armando Sanabria Flor (23) y Néstor David González Galeano (19) fueron detenidos por intento de homicidio y asalto de William Demesio Cabrera Oviedo (32), a quien incluso cortaron la mano durante el ataque, según el informe policial y el relato de la víctima.

“Cuando le alce a dos sujetos sobre Mariscal López, dirigiéndome hacia Artigas y Altos, ya cerca de Chorti, entre Automotor, ahí fue que prácticamente intentaron, intento de homicidio fue, aparte de asalto, porque me apretaron con machetillo, tipo cuchillo, y fue que me defendí, me corte la mano y gracias a Dios no pasó a mayores”, contó la víctima del intento de homicidio William Cabrera.

Uno de los detenidos intentó sacarle el teléfono, mientras que el que estaba en la parte de atrás, del asiento del lado izquierdo, intentó herirlo directamente, por lo que Cabrera actuó rápido apretando al sospechoso del intento de homicidio con el asiento.

“Dentro del auto, ya llegando ahí sobre Artigas y Altos, ahí fue que yo retrocedí y me quede en contra mano, porque ya me percate de lo que iba a pasar, y ahí fue que me apretaron con un cuchillo me apretaron en el cuello y con la mano agarre el cuchillo y fue que estiró y me cortó la mano, si no me iba a cortar el cuello, directamente fue eso. Me pidieron todo, agarraron el teléfono, mi neceser, en eso yo recosté el asiento y ahí fue que prácticamente no le di mucha chance”, relató.



Conductor de Bolt considera dejar de trabajar por miedo

Agregó que prácticamente atrapó a ambos criminales en su vehículo, aunque resaltó que fue una reacción rápida, sin pensar, ya que aseguró que no está para este tipo de situaciones.

“Cuando reaccioné, le saque el cuchillo y bloquee el auto y me baje, y en eso estaba un compañero mío también de Bolt, le bajó a una persona X, se bajaron ellos también, vieron todo lo que pasó y rodeamos el auto. Intentaron salir, pero yo bloquee el auto, en eso me baje, pedí auxilio y vinieron los demás compañeros de Bolt, después la policía llegaron rápidamente, como cinco patrulleras llegaron también con linces”, detalló.

Dijo que es la primera vez que le ocurre, pero que ya no quiere hacer de conductor de Bolt. Tanto las evidencias como los dos detenidos quedaron a disposición de la fiscala Claide Acosta.

“Tengo mi oficio, trabajo, pero esta vez tengo que hacer Bolt porque es el único ingreso que tengo actualmente, pero no quiero más hacer porque es muy peligroso. No puedo decir que no hay seguridad, porque esta vez puedo decir y soy testigo de que los policías actuaron de manera rápida, pero no quiero más hacer Bolt, demasiado peligroso es, no puedo actuar solo por la calle intentando trabajar, mientras que personas como ellos intentan aprovecharse de la situación”, sentenció.