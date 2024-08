Hijas de Óscar Denis piden a cardenal mediar en búsqueda de los secuestrados

Mediación de la Iglesia con el Estado paraguayo para obtener información de los secuestrados por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue el principal pedido realizado por Beatriz, Lorena y Silvana Denis, hijas del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, secuestrado en el 2020 por el grupo criminal, al cardenal paraguayo Adalberto Martínez.

“Avances, por ejemplo, en cuanto al ministerio del tema de Argentina, cooperación internacional, el presidente de la República para que él también esté al tanto de todo eso y también hable con las autoridades y nos apoye en todo este tema para que podamos tener información de los secuestrados y podamos encontrar a los tres”, dijo Beatriz.

Por su parte, Lorena Denis dijo que la Iglesia siempre fue una mediadora, por lo que le dijeron a Adalberto Martínez que a través de las parroquias que tienen en los distintos departamentos, a través de los sacerdotes que están en el departamento de Concepción, tal vez puedan tener alguna información de los secuestrados.

“A veces las personas tienen información y tienen más confianza en los sacerdotes o en las iglesias que en otras autoridades, entonces lo que pedimos es que siga insistiendo en las distintas parroquias, que se recuerden a los secuestrados, que sigan orando por los secuestrados y por sus familias, para que tengamos alguna información en este momento”, refirió.

Hermanas Denis expresaron su desilusión a Riera

Contó que también le pidieron ayuda al cardenal paraguayo para exigir resultados. Afirmó que seguirán trabajando la próxima semana, recorriendo más ministerios y manteniendo reuniones con otras autoridades, especialmente la Fiscalía y no descartó en algún momento volver a visitar el Congreso Nacional.

“Hay un deber que cumplir, le contamos la reunión con el ministro, con ambos ministros, le dijimos que nos ayude a exigir también cooperación internacional, más tecnología, él siempre con mucha apertura, nos ofreció su ayuda, como nos ofreció desde el primer día y nos dijo que está dispuesto a acompañarnos y a ayudarnos en lo que como familia necesitemos y que también le hagamos llegar esto a las familias de los demás secuestrados”, agregó.

Dijo que de Argentina no tienen ningún dato, es más, le expresaron al ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, que están desilusionadas.

“Ese día, la conferencia, en la reunión que tuvieron los familiares de los secuestrados con la ministra (de Argentina, Patricia Bullrich), salimos con mucha esperanza. Ella inclusive habló de tiempo, del cual ella puede poner, levantarle el estado de refugiados y mandarle a extraditarle a ellos y hasta la fecha no cumplió con sus promesas”, lamentó.

Hermanas Denis recuerdan compromiso del gobierno argentino

Fueron consultadas si es que estas promesas realizadas por el gobierno argentino no serían una especie de “promesas falsas”.

“De eso no podríamos hablarles, no manejamos eso. Si sabemos que está a cargo de la Conare (Comisión Nacional de Refugiados de Argentina), ella expresó en ese momento el apoyo del gobierno argentino para con las familias de los secuestrados y expresó que el gobierno argentino no va a tener a terroristas en su país. Inclusive usó la frase ‘el que las hace, las paga’, y que ellos estaban muy comprometidos a levantar el carácter de refugiados a personas que no son perseguidos políticos, sino que son simples terroristas”, recordó.

Por su parte, Beatriz Denis insistió en que si bien Patricia Bullrrich hizo un compromiso, ellas sabían que no dependía solamente de ella, ya que para el trámite había que hacer contactos, papeleos, toda una burocracia.

“Quedó en un standby eso y eso es lo que estamos insistiendo, que el gobierno paraguayo insista con el gobierno argentino para que se tome una decisión o veamos que paso más dar”, indicó.

Agregó que cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, estuvo en Paraguay habló de “tiempo” para sacar el estado de refugiados a los que serían miembros del EPP en el país vecino.

“Nosotras en eso dijimos que a nosotras el tiempo se nos acabó hace rato, desde hace tiempo, entonces sabemos que todo tiene su proceso, que no depende de ella, pero si hizo un compromiso, si dijo, y eso es público. Nosotras salimos muy esperanzadas cuando ustedes me preguntaron en aquella oportunidad y que realmente fue una reunión esperanzadora”, recordó.