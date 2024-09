Video: vecinos de Pelopincho exigen más seguridad a la Policía tras tiroteo entre grupos de jóvenes

Varios vecinos del barrio Pelopincho se reunieron para denunciar la falta de voluntad por parte de la Policía Nacional para ayudarlos en brindar más seguridad en la zona, luego de que se hicieron públicos videos de varios tiroteos entre dos grupos de jóvenes que serían de la zona.

“Nosotras estamos acá para pedir seguridad para nosotros, para nuestros hijos. El barrio está en un muy mal momento. Nosotros lo único que queremos es seguridad en todos los puntos de salida y dentro mismo del barrio, que los mismos policías no quieren ingresar dentro del barrio”, dijo Cintia Jara, una de las vecinas.

Afirmó que varias veces solicitaron la compañía de los agentes en el barrio, pero se niegan a entrar. Insistió en que están totalmente por fuera de lo que tenga que ver todos los tiroteos entre los grupos de jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Necesitamos mucha más seguridad en el barrio, por el tema de que son jovencitos, la pelea es entre ellos nomás, no es con la gente del barrio, tampoco es gente del bajo ni nada que ver con eso, pero se hacen el tiroteo entre las criaturas, no respetan que esté la criatura jugando y ayer por ejemplo se fue por una persona que es adicta, pero nunca le faltó el respeto a nadie, es muy amable la chica, pero en ese lugar suele haber mucha criatura jugando”, lamentó por su parte, María Martínez.

Lea más: Video: policías interceptan a presunto “asaltaBolt” en la Chacarita

Vecinos de Pelopincho preocupados por tiroteos

María Martínez explicó que como no tienen patio y muchas veces salen a trabajar y se quedan los niños en las calles de barrio jugando, sin siquiera estar un adulto con ellos, por lo que les preocupa que se den los tiroteos en la zona. Los vecinos fueron consultados si conocen a los tiradores.

“No, son así que salen y se refugian. La verdad que ni idea, porque a la mayoría nosotros no le conocemos, vienen, hacen lo que hacen y ya. A la víctima, a esa le conocíamos porque es una que andaba por el barrio, una adicta, pero nunca le faltó el respeto a nadie. Eso es lo que preocupa, esta vez fue ella, la próxima vez puede ser una criatura, hijo nuestro, y como somos mamá, no vamos a dejar de balde, lastimosamente. Esa es la preocupación, necesitamos mucha más seguridad y que se frene de una”, indicó.

Por su parte, Cintia Delgado, otra de las vecinas, pidió que se frenen los tiroteos y exigió a la Policía Nacional que haga su trabajo, ya que tienen identificados quienes son y quienes no son.

“Tienen que hacer e ir a buscarle a esas personas que ellos saben donde están, ellos saben todo, pero no hacen su trabajo”, dijo y fue consultada si es que existe temor entre los vecinos, a lo que respondió “claro que si, nadie quiere mostrar su cara, nadie puede hacer, nosotros no podemos irnos nomás hacia el bajo, porque todo es así, todo es una guerra, no podemos. Ellos no nos ayudan, o nos dan seguridad, por eso no podemos salir. Ellos no quieren arreglar la cámara, nos maltratan cuando nosotros venimos y queremos pedirle que ellos se vayan y que lleven su patrullera allá. Ellos van a esperar que nos muramos todo y después se van a ir, así te dicen”, aseveró sobre la respuesta que les dan desde la Policía cada vez que acuden a ellos.



Lea más: Detienen a asaltante en barrio Pelopincho

Jóvenes amenazan con armas en redes sociales

En los últimos días, varios videos que circulan en redes sociales generan preocupación en Asunción, especialmente en el barrio Ricardo Brugada, popularmente conocido como la Chacarita, uno de los sectores más peligrosos de Asunción. En las grabaciones se puede observar a grupos de jóvenes armados recorriendo las calles de la zona, específicamente sobre la calle Florencio Villamayor, una de las principales arterias del barrio.

El comisario Alberto Morínigo, de la Comisaría Quinta de Asunción, confirmó que se tuvo conocimiento de los videos el lunes pasado. Se trata de jóvenes pertenecientes a dos grupos identificados como “Pelopincheros” y “Arroyenses”. Los protagonistas de los videos, según el comisario, en su mayoría menores de edad, portan armas blancas, pistolas y hasta escopetas.



En uno de los videos, los “Arroyenses” dirigen un mensaje a los “Pelopincheros”. “Bajeen por acá. Vengan pues, tenemos juguetitos”, expresa uno de los integrantes mientras otros muestran sus armas de fuego. Las imágenes muestran a estos individuos en plena vía pública, grabando videos, haciendo transmisiones en vivo por las redes sociales, enfrentándose y realizando disparos, lo que sembra temor y demuestra una “tierra de nadie”.



“Se le tiene identificado a los miembros e involucrados de estos grupos y cuáles son sus funciones. La mayoría de ellos son menores de edad, pero también hay algunos mayores”, declaró Morínigo en una entrevista con ABC. Agregó que algunos jóvenes de la Chacarita anteriormente ya fueron aprehendidos en varias ocasiones por la Policía Nacional tras cometer diversos hechos punibles; sin embargo, son liberados poco después por orden del Ministerio Público.



Tal es el caso de Alan Geremías Torres (18) y Jorge Rodríguez (22) por tenencia ilegal de estupefacientes. Los mismos aparecen en uno de los videos. La fiscal antidrogas Ingrid Cubilla recibió la información de que estos detenidos eran aparentemente adictos y ordenó la libertad de ambos.