Secuestro de Óscar Denis: “Ya no buscamos promesas y vanas excusas, buscamos resultados”

A cuatro años del secuestro de Óscar Denis, sus hijas Beatriz, Silvana y Lorena Denis emitieron un comunicado titulado “4 años de un dolor a cuenta gotas” y realizaron una conferencia de prensa esta mañana en la estancia Tranquerita, en Yby Yaú, departamento de Concepción.

“Luego de 4 años ya no buscamos respuestas, promesas y vanas excusas, buscamos resultados, exhortamos al Estado y las autoridades a que hagan cumplir el compromiso constitucional de garantizar la libertad de todos los ciudadanos, la seguridad de la población y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, señala el comunicado.

Lamentaron que el Estado paraguayo no haya logrado ningún avance respecto al paradero de su padre, así como de los otros secuestrados Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

“¿Cuánto tiempo más debe pasar para que nuestras fuerzas operativas, de inteligencia y de seguridad nacional logren dar con todos los responsables Y encontrar a nuestros seres queridos? ¿Cuántos años más deben pasar para que Óscar, Félix y Edelio sean encontrados y honrados como se merecen? Sea que estén con vida, sea que no lo estén, no puede el Estado paraguayo quedarse de brazos cruzados frente a criminales mientras existan tres compatriotas desaparecidos con la gran cantidad de efectivos de la fuerza operativa encargados de buscarlos”, agrega el comunicado.

Ningún dato sobre paradero de Óscar Denis

También las hermanas Denis resaltaron que habían renovado la esperanza, el pasado 6 de junio, con la visita de la ministra de Justicia argentina, Patricia Bullrich, considerando que algunos miembros del EPP están refugiados en el país vecino. Sin embargo, “ese compromiso de cooperación se ha dilatado y con esta dilación también nuestras esperanzas se ven diluidas”.

En la conferencia de prensa, Beatriz Denis remarcó que a cuatro años del secuestro, “datos sobre papá (no tenemos) ninguno, información sobre él, ninguna”. “No puedo decir que no se hagan búsquedas porque sí se realizan y a veces hasta nosotras acompañamos, pero el resultado siempre es el mismo: de papá ninguna novedad, niguna información, no sabemos nada de él”, agregó.

El sábado último se realizó una búsqueda en el establecimiento ganadero de la familia Denis, en los alrededores de donde se presume estuvo el ex vicepresidente los primeros cinco días de su secuetro. La hija mencionó que no se halló ninguna información, tras dichas tareas.

Reveló que, hasta el momento, los celulares incautados en la celda de Carmen Villalba -líder del EPP- en la Penitenciaría del Buen Pastor aún no arrojaron datos sobre secuestrados. En ese sentido, lamentó la burocracia con la que deben lidiar para la ejecución de las diligencias investigativas.

Cuatro años del secuestro de Óscar Denis

Un día como hoy, 9 de setiembre del 2020, el ex vicepresidente Óscar Denis fue secuestrado por el EPP, tras ser tomado cerca del portón de su establecimiento ganadero.