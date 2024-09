Incautan marihuana VIP y detienen a dos personas en barrio Santa María de Asunción

Treinta kilos de Marihuana VIP fueron encontradas e incautadas por la Policía Nacional y la Fiscalía en una vivienda ubicada en el barrio Santa María de Asunción, según detalló el comisario César Diarte, jefe del departamento de investigaciones de la Policía Nacional.

“Nos encontramos en el barrio Santa María, en un domicilio particular, y al ingresar a las habitaciones encontramos gran cantidad de marihuana, pero no es cualquier marihuana, es marihuana procesada aparentemente. Las personas que fueron detenidas la denominan marihuana VIP, por su alto costo, tienen diferentes nombres”, dijo en conversación con Ancho Perfil de Radio Cardinal AM.

Dijo que David Morales, de 33 años, y Eduardo Gabriel Colmán, de 45 años, fueron los dos hombres detenidos por durante el procedimiento.

“Las personas, a través de redes sociales, tienen una agenda con clientes exclusivos y se ofertaba a partir de G. 100 mil y el costo mayor, que era una bolsa de 50 g., ofertaban en G. 1 millón”, precisó.

Incautan marihuana VIP y dinero en efectivo

El comisario contó que también en la inspección encontraron diferentes tipos de monedas en dólares americanos, libras esterlinas, euros y montón de dinero en guaraníes.

“Estaba todo envasado, 30 kilos tienen diferentes nombres, hay un nombre que ellos le denominan, son cuatro clases, son de diferentes colores, capullos, es la forma en que ellos aparentemente procesaban la marihuana”, contó.

Agregó que solamente encontraron la marihuana VIP procesada, por lo que presumen que el procesamiento y empaquetado se realizaba en el lugar, que según indicó, queda a 20 metros del Colegio Nacional López Moreira, cerca de la avenida Santa Teresa.

“Tienen el costo a partir de G. 100 mil, a partir de 5 g., y el máximo es de 100 g. y ellos lo vendían a G. 1 millón, vos tendrías que hacer para la compra 24 horas antes y una vez que vos confirmabas la compra y el pago correspondiente, se iba un delivery y te llevaba hasta tu domicilio particular”, finalizó.