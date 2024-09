Incautan una megacarga de marihuana en operativo fronterizo

La intervención ocurrió mientras los agentes investigaban un caso de robo y desvío de carga, cuando interceptaron un camión bitren con matrícula de Río Grande do Sul que transportaba maíz. Según el inspector de la PRF de Dourados, Waldir Brasil, el maíz se utilizaba para encubrir los fardos de marihuana que tenían como destino final la ciudad de Marau, en Río Grande do Sul. El conductor, cuya identidad no fue revelada, habría recibido el remolque como pago por el transporte de la droga.

El camión fue retenido y la droga fue descargada en una planta de cereales para el pesaje correspondiente. Si bien la cantidad exacta aún no ha sido confirmada, se estima que la carga supera las 20 toneladas y podría alcanzar las 28 toneladas.

El operativo también contó con el apoyo logístico del Ejército brasileño, a través de la 4ª Brigada y el 17º Regimiento de Caballería Mecanizada (RC MEC) de Amambai, lo que permitió una acción más rápida y eficiente.

La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados en el esquema de tráfico de drogas en la región, que ha sido escenario recurrente de operaciones de narcotráfico dada su ubicación estratégica en la frontera con Paraguay.