Video: denuncian supuesto procedimiento irregular y esto contesta la Policía

Cerca de las 09:20 de este viernes, un ciudadano -O.J al pedir reservar su identidad- habría sido abordado por dos uniformados policiales que se movilizaban en una patrullera en el barrio Villa Morra de Asunción. Según su relato, mientras intentaba estacionar para luego ir a su trabajo, una patrullera se “arrima completamente” a su vehículo y se bajan los agentes.

Seguidamente, relata que los policías se bajaron y mostraron mucha prepotencia al momento de solicitarle sus documentaciones y para mayor sorpresa, vio que los intervinientes no tenían identificaciones. Asimismo, la patrullera que utilizaban no tenía chapa al frente.

“Me sorprendió y obviamente me preocupé mucho porque pensé que me querían apretar. Yo le pedí que se identifiquen y uno me dice que no hacía falta, ahí mismo me quedé en mi vehículo y comencé a grabar porque no quería bajar y que me planten algo. Según ellos, buscaban un vehículo sospechoso de igual características, 10.000 Kia Picanto hay”, detalló.

La discusión continuó hasta que vinieron unos agentes del grupo Lince -cuya motocicleta aparentemente tampoco tenía chapa- y ante la presencia de otros testigos mostró sus documentos, pero de igual manera, el hombre consideró que el procedimiento fue irregular porque “jamás se identificaron” y ante esto mencionó la posibilidad de denunciar el caso ante la Comandancia o la Fiscalía.

Versión de la Policía sobre el caso

Sobre esto, el subcomisario Juan Medina -de la Comisaría 6ta.- precisó que efectivamente el caso se registró esta mañana, sin embargo, sostuvo que sería el conductor quien actuó de forma prepotente ante su sospecha de que eran “falsos policías”.

“El personal estaba identificado y no había por qué tener miedo. A mí me reportaron el caso y mi personal también grabó. Es un vehículo viejo (la patrullera) al que se le cayó la chapa y la trasera sí tiene. El personal estaba con chaleco por indicaciones y se estaba buscando un vehículo de iguales características. No hay hecho punible en este caso y para nosotros no hubo procedimiento fuera de lugar, voy a mandar a reparar ya esa chapa para que no ocurra más esto”, aseguró.

