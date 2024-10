Paraguay vs Venezuela: qué se puede llevar y lo que no al estadio

Si una persona presenta signos de estar alcoholizada y da positivo al alcotest, entonces su ingreso al estadio Defensores del Chaco, donde se disputará a las 20:00 el partido entre Venezuela y Paraguay por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, quedará prohibido, según explicó el comisario Francisco Colmán.

“En esta situación a mí me toca el sector preferencia y los cintos no son inconveniente, en caso de que uno se note y se le haga el alcotest, no va a poder ingresar, entonces se le decomisa cinto y no se le deja entrar tampoco. Tenemos personal para la prueba de alcotest. Se le aparta y se le lleva a la comisaría”, comentó.

Agregó que no está permitido el ingreso con cigarrillos electrónicos a eventos deportivos por ley, tampoco cigarrillos de tabaco ni encendedores.

“Solamente celular, si tiene una bandera personal de un metro por 20, solamente está permitido eso. También está prohibido el ingreso con remeras alusivas a algún club de nuestro país. Se dio esa directiva, se hizo la propaganda y se va a controlar y no se va a permitir el ingreso a esa gente”, aseveró.

Pilotines sí, paraguas no

Ante el anuncio de la Dirección de Meteorología que anuncia una tormenta para la hora del partido, el comisario confirmó que se puede ingresar con pilotines, no así con paraguas o sombrillas.

“Está prohibido el mate y el tereré. Ahí arriba tenemos cantina, si quiere tomar agua, hay todas las comodidades que uno necesite”, aclaró.

Agregó que en caso de que una persona vaya con una entrada que no coincide con su número de cédula, se le apresa a esa persona y se quema esa entrada.

“Se le apresa para averiguar hasta llegar de dónde consiguió, si llegamos a conseguir gente que está revendiendo esas situaciones y están estafando, se le aprehende a esa persona. Se considera una estafa”, precisó.