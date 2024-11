Video: “tortolean” a bomberos mientras acudieron a combatir un incendio

Los bomberos voluntarios Edilson Franco y Victor Ruiz Diaz sufrieron la “tortoleada” de sus vehículos mientras acudían a combatir un incendio.

El perjuicio a sus vehículos y robo de sus pertenencias ocurrió en el cuartel de la Primera Compañía Bomba Asunción K1, ubicada en Rafael Barrett y Capitán Román García de Asunción.

“Anoche acudí a un incendio de apoyo a otros compañeros bomberos y a la vuelta mis compañeros se percataron de que me habían roto el parabrisas de atrás. Mirando me di cuenta de que me faltaba una mochila negra con mi nombre y la insignia de un club. Dentro de la mochila tenía lo que es mi uniforme de trabajo y mis documentos, tanto del auto como personales, como la cédula verde, habilitación, registro, cédula de identidad, cédula universitaria y tarjeta de crédito”, indicó Edilson en conversación con nuestra redacción.

De acuerdo a las imágenes de circuito cerrado que lograron obtener de lugares cercanos al cuartel donde prestan servicios, se ve que una persona desciende de un vehículo de la marca Toyota, modelo Ractis, para luego ir hasta donde están los vehículos, romper los vidrios, robar lo que había dentro y huir.

Bomberos sienten frustración por robo

El bombero voluntario comentó resignado la impotencia y frustración que sienten tras sufrir el robo y perjuicio de sus vehículos, considerando que realizan un trabajo voluntario para servir a la sociedad.

“Nos sentimos muy tristes y frustrados, ya que siempre damos todo por la comunidad sin importar qué y al final pasar por este tipo de situaciones no es nada agradable ni fácil”, lamentó el bombero.