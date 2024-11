Diputado relata como le robaron la camioneta a su hijo

Anoche, cerca de las 22, César González, hijo del diputado colorado Roberto González, fue a un departamento donde pasó la noche, dejando la camioneta en la que se transportó estacionada en la intersección de las calles Concejal Vargas y esquina Guido Espano de Asunción.

“Hoy a las siete le llamamos de casa para decirle que le necesitábamos para hacer algunas gestiones, entonces se baja rápidamente para venir a la casa familiar y no encuentra la camioneta, entonces me informa eso e inmediatamente él se traslada a hacer la denuncia a la Comisaría 11″, comentó.

Dijo que llamó tanto al Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, como al Ministro del Interior, Enrique Riera, quienes no le pudieron atender debido a que estaban con otros compromisos, por lo que acudió al director de la Dirección de Automotores, el comisario Juan Pereira, con quien iniciaron la búsqueda de la camioneta.

“Luego mis hijas y mis hijos comienzan a compartir en las redes sociales, por todos los medios de las redes sociales de lo ocurrido y pidiendo ayuda para que informen si es que ven la camioneta, similar al menos, y felizmente mi hijo, que tenía la camioneta en su poder, al momento del robo, ese hijo recibe un mensaje de una persona conocida, y le dice que hay una camioneta en tal parte, le pasa la ubicación, es en Luque, le pasa dos fotografías, pero la camioneta vista desde la parte de hacia atrás y no tenía chapa”, prosiguió.



Encontraron camioneta robada mediante redes sociales

El diputado compartió inmediatamente las fotos y ubicación con la Policía Nacional, en lo que su hijo mayor le sugirió coordinar una vigilia para ver si los delincuentes volvían a buscar el vehículo.

“Acordamos la vigilancia y no pasó dos horas de esa conversación y ya pasadito mediodía, entre las 13:30; 14:00, ya me dan noticia el comisario Pereira de que ya están en la zona, de que están avistando el vehículo y después enseguida nomás ya me comenta que ya procedieron a la detención de una persona. Hasta ahora hay un solo detenido, lo que no están ubicando es la chapa del vehículo, donde dejaron la chapa, y la computadora de mi hijo que estaba en el asiento de atrás”, agregó.

Según refirió el comisario Juan Pereira, aseguró que el detenido, identificado como Cacimiro Daniel Dávalos Brítez (24), es integrante de la banda de robacoches Flipper, y que además incautaron un aparato inhibidor de señal con el que arrancaron la camioneta.

“La camioneta aún está en marcha, logró activar el arranque a cierta distancia, como para poder abordarla y trasladarla a otro punto. Esta banda denominada Flipper es de Alto Paraná, hemos identificado ya a cuatro integrantes, de los cuales uno ya fue detenido en Alto Paraná, tres fueron identificados, y uno ya cuenta con orden de detención que sería el líder”, refirió.

Detalló que el detenido, según datos del departamento de informática provistos, no posee antecedentes, por lo que fue trasladado a la base de automotores, así como también la camioneta para el procedimiento de rigor, según el protocolo.