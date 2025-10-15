Niño sufre descarga en un comercio de Itá tras explosión de cargador de celular

Un cargador de teléfono explotó y causó que un niño sufra una electrocución o descarga de energía eléctrica en un local comercial de la ciudad de Itá, departamento Central.

El local está ubicado en la calle Sargento Gauto, entre Rojas Silva e Independencia Nacional, del barrio Fátima.

Tanto el niño, como su madre, residen en el lugar, según el acta del informe policial.

“Según manifestaciones de la madre del menor, el niño se encontraba manipulando el dispositivo mientras este permanecía enchufado, momento en el cual se produjo una explosión repentina, seguida de una descarga eléctrica, lo que provocó que la víctima sufriera golpe en la zona lumbar”, indicaron los intervinientes a cargo del comisario Celso Ayala, jefe de la Comisaría 12 Central.

Derivan a niño tras descarga

Al lugar acudieron los bomberos voluntarios del K16, a cargo del Capitán Osvaldo Cáceres, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima.

Posteriormente, el menor fue trasladado en estado consiente, en un móvil del Servicio de Emergencias Médica Extrahospitalarias (SEME), hasta el Hospital Nacional de Itauguá, para recibir atención médica.