Aliado a HC, Ortiz se lava las manos “como Judas”

La postura de Ortiz ya no sorprende en cuanto a ser aliado del cartismo, sí por protagonizar uno de los mayores papelones –o ‘’sincericidios’'– de la jornada de ayer durante el juicio político a Sandra Quiñónez.

“Yo no le defiendo a la señora (Sandra Quiñónez), aclaro. Acá yo me estoy lavando las manos como Judas Iscariote (...). Me estoy lavando las manos de un problema colorado” (sic), afirmó Ortiz confundiendo dos hechos bíblicos distintos.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) destacó que no quedó claro si Ortiz emuló a Poncio Pilato, que se lavó las manos y condenó a Jesús o a Judas Iscariote, que tras una paga, traicionó al profeta.

Ortiz también menospreció la amenazas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Concertación Nacional 2023 de no dejarlo inscribir su candidatura por el rekutú, en el caso de apoyar al cartismo.

“A mi ya me echaron una vez del partido y después inscribo por orden judicial mi candidatura y después gano la elección”, dijo a la vez de menospreciar la las protestas ciudadanas.

Afirmó que por ejemplo el domingo se convocó a un escrache en su domicilio pero no apareció “ni un perro flaco”.