En vivo: Quiñónez busca que causa sobre metrobús se extinga, afirman

La Cámara de Diputados inició su sesión extra para tratar el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. En esta nota podrá ver el minuto a minuto las declaraciones de los legisladores y la transmisión de ABC Tv.

17:40 Juicio político es cuestión “interna” del Partido Colorado

Édgar Ortiz (PLRA) señaló que desde su perspectiva, el pedido de juicio político a Sandra Quiñónez es una “cuestión interna” entre los colorados. Cuestionó la “orden” que recibieron desde la dirigencia del Partido Liberal de votar en cierto sentido sobre el juicio. “Es un baile colorado. La sucesión de la Fiscalía es el tema acá”, acotó.

Dijo que todo el debate sobre el juicio político es un “circo” y que si se le saca a Quiñónez todos los legisladores serán investigados y se quedarán sin visa a los EE.UU. Explicó que no está a favor de la fiscala sino que “se está lavando las manos”.

17:36 Antonio Buzarquis asegura que aplazó en GAFILAT tiene relación con Fiscalía

El diputado liberal Antonio Buzarquis aseguró que el aplazo que tuvo el país en la evaluación de GAFILAT tiene relación justamente con el trabajo realizado por el Ministerio Público, lo que constará en el informe que arribará al país la semana que viene. Esto tras asegurar que quienes quieren apurar la votación del libelo acusatorio, son los que buscan blanquear a Sandra Quiñónez.

Afirmó que la administración de Jiménez Gaona violó la ley de Contrataciones Públicas al superar el límite de las ampliaciones del contrato establecidas por un valor de más del 50%, considerando que el límite es del 20%, además de no aplicar las multas correspondientes por el retraso en las obras. Dijo también que se pagó G. 8.000.000.000 sin que las obras sean fiscalizadas.

17:33 Miguel Del Puerto solicita cierre de oradores

Miguel Del Puerto solicitó el cierre de la lista de oradores y pidió pasar la continuidad de la sesión para otro día, moción que según el diputado lo haría el congresitas Hugo Ramírez.

Miguel Ángel Paniagua aprobó la moción de cierre de debate.

17:30 “Rumores” sobre destituciones

El diputado liberal Eusebio Alvarenga aseguró que “escuchó rumores” sobre una supuesta intención de destituir a los congresistas que impulsan y apoyan el juicio político a la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez.

17:14 Chicanas e impunidad afectan al pueblo

En intervención, el diputado liberal Celso Kennedy se pronunció sobre la impunidad. Dijo que la ciudadanía sufre las consecuencias de los hechos contra el Estado que quedan impunes.

También habló sobre las chicanas, recursos presentados para extender los procesos procesales y llegar a la prescripción de las causas.

“Es desmotivación para el ciudadano que va a denunciar y deserción porque ya no tienen ganas de denunciar”, comentó.

16:55 Metrobús: “Un monumento de lo que es la impunidad”

Norma Camacho, diputada del PEN, dijo que el fallido Metrobús “sintetiza en vivo y directo un monumento” que demuestra la impunidad que existe en nuestro país, acompañada también de la corrupción en las instituciones.

“No hay respuesta de la justicia, no existe la Fiscalía y por eso se da un juicio político por mal desempeño de funciones”, apuntó.

16:46 Causa por el Metrobús está por prescribir

Rocío Vallejo recordó que la causa abierta por el fallido Metrobús está por prescribir, sin mayores avances en la investigación.

16:43 “Podríamos tener una causal más”

El diputado Sebastián Villarejo adelantó que próximamente se tendría como información pública la calificación de Gafilat en torno a los resultados de la Justicia sobre investigaciones referentes al lavado de dinero. “Sacamos una calificación baja y ese resultado exacto será público. Esa sería una causal más del juicio político”, precisó.

Asimismo, el patriaqueridista dijo que el que habló sobre “divagues” -fue Walter Harms-, es el que “más se está divagando”.

16:34 Causas por el Metrobús “están abiertas”

En respuesta al diputado Édgar Acosta, la diputada Rocío Abed, mencionó que la causa por el fallido Metrobús está abierta y que existen temas que no fueron incluidos, que son responsabilidad de la Municipalidad de Asunción.

También intervino Walter Harms para indicar que a su criterio, una persona miserable es la utiliza la memoria de un fallecido para dar fuerza a sus argumentos. Esto también en respuesta a Acosta quien mencionó el trabajo de Romero Roa, quien elaboró el informe de la bicameral sobre el Metrobús.

16:30 Edgar Acosta desmiente a cartistas

Dijo que si bien hay causas abiertas por las denuncias realizadas, pero sobre los 54 puntos enviados por la comisión bicameral del congreso, jamás se investigó. Aseguró que si abrían causas por lo remitido por el Congreso, de seguro habría imputados.

Confirmó que “Bachi” estuvo en la comisión, pero por breve tiempo. Incluso posteriormente su sumó Hernán Rivas, quien no emitió su postura en contra del informe de la comisión bicameral, además de resaltar que no hubo objeción alguna contra el informe final.

Dijo que se hablan de US$ 4.000.000 como algo fundamental relacionado al seguro, sin embargo sus colegas no consideran que el perjuicio puede llegar a US$ 50.000.000, de los cuales Mota Engil ya cobró US$ 30.000.000.

Trato de “miserabilidad” que Harms haya tratado el informe trabajado por el difunto Ramón Romero Roa como un objeto para apoyar “la suela de su zapato para sostenerlo cuando se despega”.

16:18: Juicio político “orquestado”

La cartista Del Pilar Medina dijo que el intento de juicio político a Sandra Quiñónez está “orquestado” supuestamente para “sacar bienes a Horacio Cartes y sacar del camino a Santiago Peña”.

Ignorando completamente el tema del Metrobús, la diputada mostró fotografías sobre campaña política. “El avión iraní ya se fue, se quedan sin argumentos y la ciudadanía ya está cansada”, finalizó.

16:02 Cartista cuestiona denuncias sobre el fallido Metrobús

El diputado cartista, Basilio “Bachi” Núñez, cuestionó al ingeniero Hermann Pankow, quien presentó las denuncias sobre el fallido metrobús.

También dijo que todos los ataques a Horacio Cartes son porque el movimiento que lidera, Honor Colorado, va a ganar en las próximas elecciones.

15:57 Maidana culpan a Wiens y Ferreiro del fracaso del Metrobús

Derlis Maidana, en consonancia con el discurso de su colega Rocío Abed, culpó del fracaso del Metrobús al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, y al ministro de Obras Públicas actual, Arnoldo Wienes. “La obra tenía una ejecución del 18%, según informes de la Contraloría. El ministro Wiens dijo que iba a auditar las obras y posteriormente lo cancela en noviembre del 2018″, dijo el diputado cartista.

Asegura el diseño del proyecto se hizo bajo la administración de Lugo. Culpó a Mario Ferreiro por supuestamente no liberar la zona de dominio para la ejecución de las obras. También culpo a Arnoldo Wiens por cancelar la obra en noviembre del 2018, causando perjuicios a los frentistas.

Agregó también que son las chicanas las que traban los procesos judiciales en la justicia, no la inacción de la fiscalía.

15:55 “No existe una sola persona presa”

El diputado liberal Antonio Buzarquis resaltó que “no existe ninguna persona presa” por el caso del Metrobús, a lo que calificó que este fallido proyecto fue “la mayor estafa en contra de los intereses del pueblo paraguayo”.

“No se hizo nada en referencia y por eso esta causal es válida, lógica y sustentable para impulsar el juicio político”, proclamó.

15:38 La investigación es inocua, inexistente

El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) mencionó que en lo referido al metrobús, la Fiscalía está “ciega, sorda y muda”. “La única persona que no ve el desbarajuste en materia de bus, en materia de la posibilidad que tiene Asunción de movilizarse es el Ministerio Público”, subrayó.

También manifestó que Fiscalía no actúa ante el engaño y estafa del proyecto Metrobús y recordó las miles de familias afectadas. “Esto es lesión de confianza, cuanto menos. Esto es enriquecimiento ilícito”, acotó.

Igualmente, dijo que si se investiga se puede encontrar “asociación criminal”.

15:28 Abed culpa a Mario Ferreiro de “boicotear” el Metrobús

La diputada cartista Rocío Abed aseguró que fue Mario Ferreiro quien había dejado de autorizar las obras del metrobús, lo que de alguna forma “boicoteó” la continuidad de las obras.

Por otra parte, afirmó también que las causas abiertas en relación al fallido metrobús están actualmente paradas por “chicanas” y recusaciones.

Acusó incluso que Buzarquis había presentado un proyecto de ley en el que los denunciantes se quedarían con el 10% de lo recuperado. Aseguró que buscan “hacer un sacrificio humano” con el “circo romano” montado, en relación al proceso de juicio político contra Sandra Quiñónez.

15:18 “Ya escuché muchos divagues”

El cartista Walter Harms dijo que ya “escuchó muchos divagues” en torno al intento de juicio político a la fiscal General del Estado, sosteniendo que es inconstitucional y asegurando que Sandra Quiñónez “da un buen trabajo”. “Dejemos ya este jueguito de niños, terminemos el circo y votemos para dar finiquitado el tema”, expresó.

Pese a citar esos “divagues”, irónicamente minutos antes, el diputado estaba hablando sobre el comediante Franco Escamilla, refiriendo que es su “ídolo”.

15:04 Persiguen a los que denuncian la corrupción

El diputado Jorge Brítez manifestó que la Fiscalía está sólo para perseguir a la gente trabajadora. “A grandes cigarrilleros, grandes contrabandistas, a estos no te va a investigar”, enfatizó.

Igualmente, mencionó que el Ministerio Público “premia” a los corruptos. “Señora Sandra Quiñónez, abrí un poco ese cajón donde están las denuncias contra el Metrobús”, expresó. Insistió que solo el caso del Metrobús es causal suficiente para la destitución de la fiscala por “cajonear” casos emblemáticos de robo al Estado.

14:32 Estafa del Metrobús: “Hace dos años está en el Ministerio Público”

Edgar Acosta solicitó al inicio de su alocución tanto al Presidente de la Cámara como al pleno que se hagan más silencio por el ruido que había en la sala.

Aseguró que el fallido proyecto del metrobús afectó no solo a los del Departamento Central. Agregó además que es un caso emblemático no solo por las denuncias de los profesionales, si no también por la comisión de investigación que se formó. “Son 1.600 fojas que no quieren acompañar algunos colegas, realizado por el ya fallecido Ramón Romero Roa”, puntualizó el diputado liberal.

Los principales puntos cuestionados del fallido metrobús y por los cuales no se abrió una investigación por parte de la fiscalía son:

La cantidad de adendas del proyecto

La inclusión de la zanja técnica por fuera del contrato

Anticipos no recuperados

Incumplimientos de plazos

14:25 Metrobús: “Una verdadera estafa”

En el tratamiento del punto número 8 del libelo acusatorio, “impunidad en el fallido proyecto Metrobús”, la diputada Kattya González refirió que esta obra fue una “verdadera estafa” y con ello refirió que la Fiscalía tiene una llamativa “inacción” por el caso, sin investigar a autores y cómplices.

“Hay varias denuncias realizadas al respecto”, afirmó González.

14:21 Diputados llanistas llegan a la sesión

La diputada María de la Nieve López llegó a la sesión en Cámara de Diputados. El voto de la legisladora llanocartista es uno de los “dudosos”, que podría inclinar la balanza para la aprobación del juicio político.

Carlos Noguera, otro de los votos en duda, también está en sala.

14:14 Condolencias por la muerte de la senadora Zulma Gómez

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, dio las condolencias por el fallecimiento de la senadora Zulma Gómez.

Tras la lectura de su biografía, se hizo un minuto de silencio en homenaje de la legisladora.

Las 11 acusaciones contra Sandra Quiñónez

El miércoles pasado, el proceso de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, fue a cuarto intermedio, luego que los diputados decidieran postergar para este lunes el estudio de los restantes puntos del libelo acusatorio a fin de que el tratamiento sea con la presencia física de todos los legisladores.

Esta mañana, el titular de la Cámara Baja, el liberal Carlos María López, convocó a sesión extraordinaria para las 14:00, cuyo único punto del orden es el tratamiento del pedido de destitución de Quiñónez.

En la sesión del miércoles, los diputados, quienes decidieron estudiar de forma particular cada uno de los 11 puntos del libelo, se quedaron en la séptima acusación que refiere a la “impunidad en el homicidio de Rodrigo Quintana y el ataque al Partido Liberal”.

La Cámara Baja retomará el proceso este lunes con el estudio en particular del punto ocho, que tiene relación a la “impunidad en el fallido proyecto “Metrobús”. A la fiscala general se la acusa, principalmente, de dar protección al expresidente Horacio Cartes y su entorno.

Los once puntos del libelo acusatorio

1. Blindaje a Horacio Manuel Cartes Jara, por la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran al expresidente.

2. Caso Darío Messer: investigado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso. Existen indicios de operaciones sospechosas de Darío Messer vinculadas al lavado de dinero y delitos conexos.

3. Falta de acción oportuna en relación a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Se menciona la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio contra las operaciones sospechosas de Cartes.

4. Inacción deliberada para la recuperación de activos tras informes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

5. Beneficios y protección a Roque Fabiano Silveira, poderoso socio de Cartes.

6. Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía, que toma decisiones diferentes ante procesos similares.

7. Impunidad en el homicidio de Rodrigo Quintana y el ataque al Partido Liberal.

8. Impunidad en el fallido proyecto “Metrobús”.

9. Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público.

10. Impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones.

11. Otros casos de inacción y negligencia del Ministerio Público como: caso Essap, lesión de confianza; caso Empo, de la Municipalidad de Asunción; denuncia contra Juan Carlos Baruja, extitular del Ministerio de Agricultura, entre otros.