Roquealonseños exigen a intendenta y concejales “hacer algo” ante calles devastadas

En el marco de la quinta edición del denominado “Bachetour”, miembros de la organización Auditoría Ciudadana MRA se movilizaron en la tarde y noche del sábado en Mariano Roque Alonso para repudiar la falta de gestión de la intendenta Carolina Aranda (PLRA). En esta ocasión la movilización expuso el lamentable estado del Barrio Central, Fracción Mediterráneo, a pocas cuadras de la ruta Transchaco.

Jorge Ruiz Diaz, vecino de la zona, dijo que en la zona todos intentan vender sus propiedades porque están invadidos por yuyales e inundaciones, calles de tierras, lodazales, pozos y zanjas además de empedrados que destruyen los vehículos.

En un mensaje a la jefa municipal, expresó: “Que se pongan las pilas y que haga algo. Ella mucho se quejó cuando los colorados eran autoridades y ahora es la misma cosa. Que haga algo. Los concejales también están ganando bien y no hacen nada. Todo es bla bla pero a la hora de la verdad no hacen nada. Que haga su trabajo, para eso se le paga, nosotros le estamos pagando con nuestros impuestos”, exhortó.

No hay una calle en buen estado

La profesora Liduvina Fretes, secretaria general de la asociación, dijo que eligieron la zona para manifestase ya que años atrás la intendenta Aranda dijo que harían un “barrio inteligente” en el lugar.

“Toda la ciudad se encuentra en estas condiciones. No hay una avenida, una calle, un paseo que esté en buenas condiciones y eso no se condice con el presupuesto municipal de US$ 9 millones, que son G. 56.000 millones, que esta señora y la Junta Municipal cómplice maneja, desde hace siete años”, agregó.

“Por eso nosotros los ciudadanos organizados nos manifestamos para mostrarle a la gente cómo vivimos en esta ciudad. El Bachetour es una de las iniciativas que empezó en marzo y lo hacíamos cada semana. Visitamos diferentes barrios de cada ciudad”, recalcó.

“Como contribuyentes no vemos reflejados el presupuesto en la obras viales. La cuadrillas de la comuna no llegan a la zona. Hay terrenos baldíos, desagües cloacales colapsados. No hay prácticamente transporte público eso implica un peligro para gente que vive por acá y no hay calles transitables, los vehículos se echan a perder constantemente”, lamentó.

Urgen a contribuyentes “despertar”

Fabian Álvarez, miembro de la organización, dijo que hacen los Bachetour a fin de despertar a la gente de Mariano Roque Alonso, reclamar y exigir los cambios. “Esto no es digno, vivir en esta situación. En días de lluvia es un desastre, revientan todas las cloacas. Buscamos una solución rápida”, indicó.

“Es una vergüenza, esta señora está hace siete años y también los concejales que se pongan las pilas y salgan de la comodidad de sus oficinas a recorrer los barrios e interiorizarse de la incomodidad de la gente”, lamentó.