Divididos ante extensión de mandatos: No rotundo de Daniel Centurión y Marcelo Salinas pide considerar

“No se tocó (en la mesa directiva de Diputados), pero yo ya adelanto mi rechazo absoluto. Me parece que ni siquiera es un tema a evaluar. Es un chiste de mal gusto el planteamiento de parte de algunos concejales e intendentes a nivel nacional”, afirmó Centurión.

Por su parte, el diputado Salinas, cuya esposa es la actual intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, no se cerró del todo al planteamiento, diciendo que es algo que hay que discutir al interior del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Yo sé que me va a perjudicar lo que voy a decir, pero hay que evaluar las dos posiciones. Como partido tenemos que evaluar si conviene o no conviene institucionalmente. Algunos dicen que es inconstitucional, pero dos veces ya se prorrogó, entonces tenemos que evaluar bien qué hacer”, sostuvo

Si bien primeramente dijo que hasta ahora no hay nada concreto y que “ellos pueden presentar cualquier nota, pero eso tiene que ser refrendado por algún diputado y hasta ahora no escuchamos que nadie se vaya a hacer cargo de la propuesta”, tampoco quiso descartar la idea, y en todo caso, discutirla en el PLRA.

“Nosotros vamos a evaluar como partido. Ese va a ser un consenso a nivel partidario, puedo tener mi posición particular, pero hay que evaluar como partido si convienen o no conviene”, dijo, refiriéndose no solo a la extensión de mandatos, sino también a la unificación de elecciones.

Salinas es uno de los miembros del movimiento “Nuevo Liberalismo”, donde hay un disenso sobre la propuesta de los ediles. No obstante, esta facción interna liberal sí tiene consensuado hacer oposición al actual presidente liberal Hugo Fleitas, que sí rechaza la extensión de mandato.