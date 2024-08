Jefe de la Senad acusó a director del BCP de lavar dinero para Cartes

Así revela un reporte de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país (2003 al 2005) filtrado por WikiLeaks.Ibarra le dijo al entonces jefe de misión de los Estados Unidos que no tenía vínculos con Gabriel González, quien fue titular del Banco Central del Paraguay desde el 2003 hasta el 2005.

Minimizó la preponderancia de González en un supuesto vínculo de lo que fue la quiebra del Banco Alemán, pero afirmó que el ex titular del BCP se encargaba de “blanquear” los fondos del ahora líder de Honor Colorado Horacio Cartes y “su Banco Amambay”. Esto refleja un cable filtrado por WikiLeaks, fechado el 27 de agosto del 2007 y firmado por el entonces embajador James Cason.

”El director de la Secretaría Antinarcóticos del Paraguay (Senad), Hugo Ibarra, le dijo al DCM (Deputy Chief of Mission, encargado de la misión, NdR) el 21 de agosto que él “no tenía nada que ver” con González. Dijo que el rol de González en el colapso del Banco Alemán eran “noticias viejas” y “de poca preponderancia”. Luego dijo que González tuvo un rol personal y directo –como titular del BCP– en “blanquear” fondos de Horacio Cartes y su Banco Amambay, haciendo notar que el 80% del lavado de dinero en Paraguay se realiza a través de los bancos. Ibarra indicó que González está todavía involucrado con el Banco Amambay y se preguntó por qué un ex presidente del BCP tomaría un puesto inferior como director del Seprelad (Secretaría de Prevención para el Lavado de Dinero) manejando una oficina con menos de una docena de empleados, si no fuera por otros incentivos económicos”.

Cason escribió el 27 de agosto de 2007 que la embajada a su cargo aceptó un pedido de reunión que el mismo González había efectuado en donde “requería una reunión con el embajador para que Paraguay y EE.UU. pudiesen seguir cooperando en el “objetivo común de combatir al lavado de dinero y al financiamiento de terroristas”.

Someter al polígrafo

“Vamos a delinear marcadores claros para la propuesta de González, incluida nuestra expectación de que él y el resto de su unidad se sometan al polígrafo y la urgencia de que Paraguay pague sus deudas de largo tiempo con la Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica). Porque la visión local de González es mezclada (desde incompetente hasta corrupto), recomendamos la cautela en la información que compartimos con González a medida que avanzamos”, reporta Cason, dice WikiLeaks.

González fue nombrado al frente de la Seprelad el 8 de agosto de 2007 en reemplazo de Carlos Roberto Yegros.

“Duarte, quien lo nombró como presidente del Banco Central en setiembre del 2003, le dio una posición diplomática en Chile (asesor económico en la embajada paraguaya) en abril del 2005. Cuando Duarte lo nombró como presidente del BCP en el 2003, el Congreso cuestionó su manejo en los casos de quiebra del Banco Alemán y de Multibanco, sin embargo, lo confirmaron. González fue nombrado presidente interino del BCP en noviembre del 2002, pero cuando el presidente González Macchi pidió confirmarlo, el Congreso cuestionó su nominación y González Macchi la retiró”, recuerda la información dada a conocer por WikiLeaks.

En el 2001, González se había opuesto a la creación de la Seprelad. “Como superintendente de Bancos, sin embargo, González se opuso a la creación de Seprelad porque él quería que el Banco Central retenga responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras que su designación podría indicar que el Banco Central podría comenzar a ejercer más influencia sobre Seprelad, aumentar la coordinación interinstitucional y el apoyo podría ser un resultado positivo”, se reporta.