Exembajador en Líbano denuncia que Cancillería le dejó sin inmunidad diplomática

“La Embajada (en Beirut) no funciona con normalidad porque la Cancillería no respetó los 45 días que yo tengo como embajador y jefe de misión y envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano designando un funcionario encargado de archivo. Una grosería única que no se da en diplomacia”, cuestionó ayer el exembajador paraguayo en Líbano (Medio Oriente) Osvaldo Bittar.

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el 4 de setiembre el Decreto Nº 2460, por el cual dio por terminadas las funciones del embajador paraguayo en Líbano, decisión del Gobierno que llama la atención, atendiendo que el diplomático paraguayo fue nombrado el pasado 2 de mayo como jefe de misión en Beirut (Decreto Nº 1617). Asumió funciones a finales de julio y duró en el cargo solo 34 días.

El diplomático de carrera denunció que fue removido del cargo por negarse a firmar pasaportes expedidos en la anterior administración de la Embajada en Beirut.

Uno de dichos pasaportes es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por supuestas irregularidades.

La sede estuvo a cargo del funcionario de carrera Fernando Parisi (encargado de Negocios), quien actualmente está con permiso médico en la capital libanesa.

Conforme a una nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), a cargo del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, comunicó a su contraparte libanesa, el 5 de setiembre, el cese de funciones del embajador paraguayo en Beirut.

El documento refiere que por tal motivo fue designado el primer oficial de Asuntos Administrativos y Técnicos Carlos Miguel Torres Romero, como encargado de Archivo de la Embajada paraguaya a partir de la referida fecha.

Bittar indicó que el designado se extralimitó y pidió la cancelación de sus “documentos diplomáticos robándome la inmunidad diplomática”. “Él (Torres Romero) dice que recibe órdenes del director general de Gabinete, Octavio Ferreira. Pero es insólito”, expresó.

Consultado si el hecho le impedirá viajar con destino a Paraguay, que no tiene todavía fecha, para incorporarse a sus nuevas funciones en la Cancillería, Bittar respondió que no, pero ahora no tiene inmunidad. “Lo usual es que el embajador al terminar el tiempo que da la ley o antes envíe la nota al ministerio. Violan la ley”, manifestó.