Ministro del MUVH fustiga contra Marito en acto oficial

El presidente Santiago Peña y el titular del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, participaron hoy, en la ciudad de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, de la inauguración de 130 viviendas para comunidades indígenas.

Baruja aprovechó el acto oficial para, en tono de hurrero, fustigar contra el expresidente Mario Abdo Benítez.

Empezó señalando que en poco tiempo ya superaron lo que se hizo en cinco años, durante la gestión de Marito, en cuanto a entrega de viviendas sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santiago Peña insta a Mario Abdo Benítez a “quedarse callado” y así calificó a su gobierno

Baruja cuestiona a Marito por venta de asfalto

Seguidamente, atacó a Abdo Benítez por cuestionar a Santi Peña. “Hace dos días atrás un expresidente puso en tela de juicio tu condición de paraguayo, de patriota y de colorado, pero, ¿qué es lo auténticamente colorado?, ¿lo auténticamente colorado es, en pandemia, asfaltar por poco hasta el río Paraguay, con tal de vender asfalto? ¿o lo que vos estás haciendo hoy, dando almuerzo a todos los niños del Paraguay?”, expresó.

Baruja añadió: “El verdadero colorado es el que da viviendas dignas a las familias paraguayas y eso vos sos presidente. Sos el auténtico colorado y no como ese, que no es ni un cuarto de colorado porque no priorizó a las familias, más que priorizó su negocio de vender asfalto al pueblo paraguayo”.

Lea más: Marito dice que votó por su “verdugo” sabiendo de advenimiento de “tenaz persecución”

Marito “ni agua me dio”

También resaltó que Peña da participación a todas autoridades, sin importar el partido político, a diferencia -según dijo- de Marito.

“Te envidio Bernardo Zárate (gobernador de Presidente Hayes) porque vos tenés hoy un presidente que a pesar que no le acompañaste en las internas, igual te da espacio, yo no tuve esa suerte porque en los cinco años atrás ni agua no me dio ese presidente (Marito)”, destacó.

Mario Abdo Benítez reapareció hace unos meses en la arena político como actual líder de la disidencia colorada, lo cual generó rechazo en el cartismo.