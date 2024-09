Tras dejar Cruzada, senador José Oviedo se refugiaría en el movimiento Yo Creo

El partido Cruzada Nacional sigue con fuga de parlamentarios; esta vez, se trata del senador José Oviedo, quien asegura que Paraguayo Cubas ataca su forma de actuar, “me ha marginado políticamente y veo que las puertas del partido se me han cerrado”.

“Hemos tomado la difícil decisión de dejar nuestra casa y abrirnos a nuevos desafíos, por lo tanto, por este medio le hago llegar mi renuncia al Partido Cruzada Nacional”, reza el documento enviado a Paraguayo Cubas, presidente de Cruzada Nacional.

Este viernes el parlamentario renunciante a Cruzada brindó una rueda de prensa en que también manifestó que el partido que deja tiene posturas más radicales ante la suya, que es más conciliadora.

“Soy un marginado políticamente porque yo atiendo el teléfono a todos y las bases del partido Cruzada Nacional recurren a mí para buscar información y ya no tengo que decirles, ya no soy útil porque me cerraron las puertas y por eso marginado”, especificó.

Dijo que por el momento se mantiene independiente pero con acercamiento a algunos sectores y la propuesta de varios partidos. “Me mantengo en la oposición y trabajando de la misma forma”, refirió.

Calificó a Payo Cubas de inestable pero dijo ser cercano a Yolanda Paredes.

Coqueteo con el cartismo

Comentó que se dieron algunos “coqueteos” con la bancada de Honor Colorado pero que la propuesta oficial llegó de la bancada disidente Fuerza Republicana.

Este viernes, parte de su equipo ya se instala en las oficinas de la bancada del movimiento Yo Creo, pero dijo que no es un hecho que se sume a ellos.