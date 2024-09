Cimefor celebrará 80 años de creación

El evento se celebrará con una práctica general desde las 6:00 en inmediaciones del Congreso Nacional (ex Escuela Militar, ex Comando del Cimefor, y ex Museo Militar) situado sobre la calle Río Jejuí entre Paraguayo Independiente y Avenida de la República. El acto se iniciará desde las 8:00.

El fundador y primer director del Cimefor fue el Cnel. Heriberto Florentín, héroe y condecorado en la Guerra del Chaco (1932- 1935).

Esta institución castrense fue creada en forma permanente a través del Decreto Nº 5689 del 24 de octubre de 1944. El 3 de junio de 1952 fue promulgada la Ley Nº 123, con la finalidad de que todos los jóvenes paraguayos que cursaban el ciclo secundario, pudieran concurrir en las vacaciones anuales del colegio, en forma voluntaria y con la autorización de los padres a estos centros de formación o enseñanza militar, para recibir instrucción en materias propiamente militares.

Uso del ao po’i

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto Nº 2584 por el cual declara “como prenda de utilización preferente oficial durante las temporadas primavera 2024 y verano 2024-2025 al tejido de origen nacional ao po’i” y, en consecuencia, se exhorta a funcionarios y altas autoridades de la administración pública a su utilización. El Ejecutivo recomienda “la utilización del ao po’i por los funcionarios como mínimo una vez por semana”.