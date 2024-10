Usan de forma perversa las instituciones, dice Speranza

- ¿Por qué dicen ellos que ustedes son un peligro para la democracia?

- Creo que este es el punto central de toda esta situación increíble que se viene dando con la ley y la actuación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI). Toda la literatura y las evidencias de cientos de países de ahora y de antes muestran con mucha claridad que el verdadero peligro para la democracia es la debilidad de la sociedad civil, la escasa participación ciudadana en los asuntos públicos. Los pesos y contrapesos fortalecen la democracia.

Evitan la concentración excesiva del poder. La ideología política del fascismo, al contrario, plantea muy claramente: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado ni nada contra el Estado”. Es la lógica autoritaria que desconoce que el Estado está en función del individuo y no viceversa.

- ¿Por qué se cuestiona tanto la ley que aprobó esta semana la Cámara de Diputados? ¿Por qué dicen los del Gobierno que ustedes no quieren que se les controle?

- Mucho se ha tratado de explicar sobre los peligros de este tipo de legislación que parten de una premisa falsa. Existe una importante cantidad de controles que son los naturales para cualquier organización privada, ya sea con o sin fines de lucro. Con esta ley, se pretende afectar directamente la privacidad establecida en nuestra propia Constitución.

Es absurda y peligrosa la forma en que utilizan esa frase de que “el que nada debe, nada teme”, para justificar de esta manera que en las actividades privadas y con fondos privados hay que mostrar todo; por ejemplo, cuánto gana un contador en la organización, cuánto se pagó a un consultor, a quién contraté para limpieza o a quién pagué por una publicidad comercial.

- ¿Por qué sería inconstitucional? ¿Puede determinar cuáles son los vacíos legales?

- Son varios realmente y habría que ver como queda finalmente esta ley, luego que el Senado vuelva a tratar las modificaciones que surgieron en Diputados. Estamos totalmente de acuerdo en los máximos controles, que ya existen, si se trata de fondos públicos. Siguen los problemas legales-constitucionales con respecto al alcance y la forma de control a las organizaciones que trabajan con fondos privados. Limita seriamente la posibilidad de trabajar libremente en incidencias en políticas públicas. Afecta ciertos derechos políticos en el marco de las sanciones, se mezclan de manera indebida responsabilidades entre personas físicas y jurídicas.

- El senador Gustavo Leite reconoció en ese audio filtrado que las ONG van a recurrir a la inconstitucionalidad ante la Corte...

- Esa confesión es muy grave realmente. Impulsan la ley a sabiendas de que tiene muchos aspectos inconstitucionales. Primero, van a tener que modificar la Constitución que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, “fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, articulo primero, y copiar legislaciones que rigen en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

- Algo imposible...

. Es sentido común. ¿Será que estos legisladores han descubierto “una fuerza conspiraticia a nivel global que amenaza nuestras costumbres y nuestra democracia” y entonces desde el Paraguay van a mostrarle al mundo cómo se combate ese “peligro”?

- Si los mismos miembros de esta comisión “garrote” admiten que la Corte podría declararla inconstitucional, ¿cuál es el interés de molestar, de patotear a los que están detrás de las oenegés?

- Personalmente, creo que existe una intención de algunos políticos de posicionarse de manera populista levantando determinadas banderas que son muy sensibles a la identidad nacional. Pero lo hacen de manera incoherente y con falacias, dejando de lado los verdaderos problemas que afectan a nuestro desarrollo. Por otro lado, también creo que esta es una forma bien elaborada de tener un mayor control sobre aquellas organizaciones que pudieran resultar “molestosas” en determinados momentos.

- Nadie lo dice, pero ¿qué buscan específicamente con esa ley?

- De vuelta, en una lógica filosófica en donde es el individuo quien debe estar en función al Estado y no el Estado al servicio del ciudadano, este tipo de leyes tiene mucho sentido. El peligro es cómo lo pueden utilizar arbitrariamente desde el poder político. Una ley como esta genera un directo desincentivo a la participación, por toda la burocracia nueva que genera y las ambigüedades en la interpretación de la ley que pueden afectar muy negativamente al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

- ¿Qué revelan para usted las confesiones de Leite?

- “A confesión de parte, relevo de prueba”. El audio demuestra de manera bastante clara el objetivo político de instalar una narrativa que ponga en duda el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y, de esta manera, centrar posteriormente el ataque a aquellas que se han vuelto mucho más críticas. Y, como siempre ocurre, para lograr el objetivo se utilizan medias verdades, se satanizan posiciones, se ataca personalmente a los individuos y no a las ideas y se termina cayendo en enormes contradicciones como las que nos estamos enterando ahora.

Entonces, va quedando más claro que el supuesto objetivo de mejorar los mecanismos de control y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil es en realidad la excusa perfecta para los objetivos que ocultan.

- Dijo ser un “oenegero transparente” ¿Se puede poner la mano en el fuego por las oenegés? Los oficialistas ya los pusieron en duda...

- El propio lenguaje que el legislador utiliza en el audio: “oegenero”, ya denota la narrativa que quiere instalar en la sociedad y es realmente penoso ver en qué están gastando su tiempo y esfuerzo. No creo que se trate de poner la mano en el fuego por ninguna organización...

- Se disfrazan de ONG: caso Marset y el lavado de dinero a través del fútbol en Capiatá; está el caso del pastor Insfrán y su Iglesia ..

- Dentro de las organizaciones de la sociedad civil hay también por supuesto varias que hacen las cosas por fuera del marco legal y eso debe ser combatido con fuerza y para el efecto ya se cuentan con los instrumentos correspondientes. Y, cuando se trata de la utilización de fondos públicos, los controles deben ser aún más estrictos, sin duda alguna. El público sabe cómo usaron ONG para llevar adelante actos de corrupción con el dinero público. Algunas personas están incluso detenidas (el pastor). Entonces, fortalezcamos los mecanismos de control que ya existen y que el Estado haga su trabajo.

Pero, finalmente, yo pregunto: ¿Estos temas son centrales para nuestro desarrollo como sociedad? Recuerdo que el propio ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) mencionaba hace algunas semanas que esto realmente no era un tema importante en este momento y luego el propio presidente Santiago Peña se expresó muy claramente al respecto, aunque Leite dijo que son “boludeces”. Estamos siendo testigos de posiciones ancladas en el pasado, pero muy peligrosas para la democracia y la participación ciudadana, por eso debemos ocuparnos de que esto no prospere.

- Suponen que se lava dinero proveniente de las cooperaciones...

- Es absurdo. Se contamina innecesariamente el ambiente, y todo con el objetivo hasta morboso de instalar una narrativa en contra de algunas organizaciones de la sociedad civil tal cual se puede escuchar en el audio filtrado del senador en donde dice textualmente que deben “ventilar lo que tenemos” ¿No era acaso que las filtraciones de información sensible y personal que les fue facilitada a la comisión no provenían de la propia comisión? El uso perverso de nuestras instituciones republicanas es lo que realmente pone en peligro y degrada a la democracia.

- (El senador) Dionisio Amarilla anunció ahora que van a usar al Poder Judicial para obligar a los que se niegan a darles la información que buscan...

- En el caso de (la ONG) Juntos por la Educación, se remitió un montón de informes, estoy hablando de 1.390 páginas, sobre el destino de fondos de la Unión Europea -cero fondos del Estado paraguayo- y sus usos en un período de cuatro años pero no los salarios que reciben las personas involucradas porque básicamente es una información confidencial vinculada a un contrato de trabajo. En todo caso, esa información la tiene el Estado, por qué nosotros tenemos que enviar informes tanto a IPS a la Denit...

- Amarilla y Leite dicen que van a informar a la cooperación europea y americana que sus fondos son mal utilizados o desviados.

- Sí, escuché que dijeron que van a informar a tal embajada que su dinero podía estar siendo mal utilizado. Entonces, no es más que una comisión de investigación de control de los recursos de la cooperación y no de investigación de lavado de dinero o contrabando o delitos conexos. Estamos hablando de donaciones privadas, recursos que vienen de afuera. No es plata del Estado paraguayo. Es absurdo. En el audio ese se demuestra que la intención solo es perseguir.

- ¿Es normal que ONGs reciban donaciones de Itaipú, como recibió la ONG de la familia Leite?

- Sí, Itaipú tiene un mecanismo propio, de seguimiento de control y de asignación de recursos, por decirlo de alguna manera. Obviamente, se puede solicitar a la propia Itaipú, que es el Estado paraguayo, lo que está establecido en el contrato de donación.

- Dicen que quieren la muerte civil de los oenegeros...

- Yo no creo que con una ley como esta pueda desaparecer una entidad de la sociedad civil, pero va a dificultar mucho su funcionamiento. Muchas personas van a dejar de participar.