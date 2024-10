Diez bancos tienen más de US$ 2.259 millones de instituciones públicas

El informe mensual publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo titular es Carlos Fernández Valdovinos, detalla que el saldo financiero de instituciones públicas en diferentes bancos supera US$ 2.526 millones (más de G. 19,7 billones). De esa cifra, US$ 2.259 millones (G. 17,6 billones) se concentran en 10 entidades financieras.

Según el reporte de saldos tanto en dólares como en guaraníes, el Banco Nacional de Fomento (BNF) concentra la mayor cantidad de dinero público, con US$ 569 millones, unos G. 4,2 billones. La banca pública lidera en el manejo de guaraníes, con G. 4,2 billones, mientras que en la moneda norteamericana es de apenas US$ 36 millones.

Lea más: Bonos: IPS recibió primera oferta de otro banco, pero la rechazó e hizo acuerdo con Ueno

Al BNF le sigue Banco Continental con saldo de US$ 451 millones, alrededor de G. 3,5 billones. De ese monto, el movimiento en guaraníes alcanza 3,2 billones, en tanto, en dólares es de US$ 31 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tercer lugar está Sudameris Bank, con US$ 330 millones, aunque esta entidad bancaria solo aparece con saldos en guaraníes.

Ingresan al ranking

El punto sugestivo es que en el cuarto lugar de bancos con fondos públicos está Basa, con US$ 229 millones. Esta entidad financiera –en la cual el presidente Santiago Peña ocupó el cargo de director– lidera a setiembre de este año los saldos en dólares con 86 millones.

Con relación a guaraníes, Basa tiene G. 1,1 billones. Llamativamente, un comparativo con setiembre del año pasado muestra que este banco –Basa– tenía solo saldos en dólares y no concentraba guaraníes. El saldo a setiembre de 2023 era de poco más de US$ 15 millones.

En quinto lugar ocupa el banco GNB con saldos de US$ 222 millones, alrededor de G. 1,7 billones. De esa cifra, US$ 192 millones son en guaraníes, es decir, G. 1,5 billones. En tanto, en dólares es de 30 millones.

En el sexto lugar ya está ueno bank, cuyos directores son los mismos de la compañía en la cual el presidente de la República, Santiago Peña, tiene participación accionaria. Se trata de ueno Holding SAECA, donde el mandatario tiene G. 6.144 millones en acciones.

Otro dato no menor y llamativo en esta actualización hace referencia a que ueno bank, de no manejar fondos públicos en setiembre del año pasado, pasó a tener saldos a setiembre de este año por más de US$ 185 millones, de los cuales en guaraníes corresponden US$ 145 millones, más de G. 1,1 billones, y en la moneda norteamericana es de US$ 40 millones.

Los siguientes bancos son Itaú con US$ 114 millones, Citibank con US$ 79 millones, Banco Familiar con 76 millones de dólares y Bancop, con US$ 74 millones.

Llamativas operaciones del IPS

Un comparativo entre el último reporte publicado, en junio de este año, y los existentes desde agosto del año pasado, permite encontrar llamativas operaciones en el lapso de apenas 10 meses del Gobierno de Santiago Peña (ANR-HC). Uno de los movimientos más sugestivos tiene que ver con la aparición en el sistema de inversiones del IPS de ueno bank, recientemente beneficiada con G. 250.000 millones de los fondos de la previsional a través de la compra de bonos financieros.

Lea más: Gremio repudia que Peña dilapide los fondos jubilatorios del IPS

Esta entidad bancaria –primero como financiera– comenzó a operar con el IPS a partir de septiembre de 2023. Fue a través de la colocación de un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 70.000 millones.

Para noviembre del año pasado, la cifra del CDA en ueno aumentó a G. 80.000 millones. Coincidentemente, ese mes se concretó su conversión a entidad bancaria.