Productor denuncia que ministro de Agricultura lo amenazó por sus críticas al Gobierno

A través de un vídeo compartido en redes, el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Caaguazú, Lucio Gómez, se dirigió al presidente de la República, Santiago Peña, y al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, para cuestionarles que sus cultivos de locote se echan a perder por falta de mercado, derivado de inexistentes políticas estatales.

El ministro de Agricultura se molestó por el vídeo -que se hizo viral-, por lo que se comunicó vía telefónica con el productor y lo amenazó con que ordenaría al titular de la Dirección de Comercialización del MAG, Ernesto Sotelo, que le cierre el mercado a fin de que no pueda vender lo que produce, según denunció Gómez esta mañana en ABC Cardinal.

“Nos sentimos alejados del ministro de Agricultura. Me llamó porque se enojó por el vídeo que hice. Tenemos producción de locote que se está descomponiendo y por haber realizado mi reclamo (se molestó). A él lo que podemos recurrir. Y me dijo: ‘Voy a cerrar de vos el mercado’. Y eso es pesado para mí y hoy vamos a hacer una reunión (con la asociación) para contar lo que me dijo el ministro”, declaró.

Agregó que, además de amenazarlo, Giménez lo trató de “maleducado” por haber realizado su reclamo a través de las redes.

Giménez, ofuscado, negó amenaza

ABC se comunicó posteriormente con Giménez para darle el derecho a réplica y este negó haber amenazado a Gómez con cerrarle el mercado. Incluso, afirmó que ni siquiera lo llamó. Sin embargo, el productor compartió capturas de pantalla del registro de llamadas vía WhatsApp que recibió por parte del titular del MAG.

El ministro, desde que contestó la llamada telefónica, se mostró ofuscado porque ABC brindó espacio al denunciante, pues aseguró que no es un productor, sino un intermediario que “ni siquiera tiene un metro cuadrado de producción”.

Así también, aprovechó para cuestionar que ABC actúe de “oposición” y no celebre los “logros” de su gestión o del Gobierno. “No se toma la camiseta del país, nosotros la tomamos. Lo único que te interesa es bajarle la caña al Gobierno”, expresó.

Carlos Giménez, solo como ministro de Agricultura, ya cuenta con antecedentes de exabruptos o polémicas actuaciones, pues, en febrero pasado, había hecho gala de su discurso de odio, al amenazar con expulsar a estudiantes de escuelas agrícolas que tengan “tendencia homosexual”.