Senador Beto Ovelar quiso hacer otro “trato apu’a”

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) apenas inició su tradicional transmisión en vivo que realiza los domingos recibió una lluvia de reclamos de parte de sus principales operadores políticos, quienes pretendían acceder a uno de los cerca de 1.300 cargos vacantes para el cargo de Enfermería y cuyos resultados del concurso de méritos de oposición para la contratación del personal de blanco para prestar servicio en el Hospital General de Coronel Oviedo se dio a conocer el pasado viernes. Según el listado, unos 2.518 licenciados en enfermería fueron preseleccionados y con las tachas y reclamos este viernes 15 de noviembre se daría a conocer el listado final.

Los operadores políticos le cuestionaron que durante la campaña “mojaron la camiseta” a su lado, pero que hoy quedan fuera de los cargos. “No hay prioridad para los que batallamos”, “caminamos en vano en favor del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana”, fueron algunos de los reclamos al senador Ovelar, quien pidió mantener la cordura y “no putear contra Peña y Alliana”.

Sin embargo, cuando le mencionaron que por lo menos el expresidente Mario Abdo Benítez cumplía, Ovelar molesto pidió a sus operadores que no hagan comparaciones entre Marito y Santi, que “no entren en ese juego”. “Ustedes tienen toda la razón, todo el departamento se está manifestando”, dijo Ovelar quien dijo en varias oportunidades entender la decepción de la gente porque cree que hizo un gran trabajo con la doctora Lorena Ocampos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ministra confirma presión de senador

El senador oriundo de la ciudad de Caaguazú fue el senador más votado de la Cámara de Senadores, en las pasadas elecciones nacionales de abril del 2023. Ovelar reunió 281.752 votos y ese “mérito” le sirvió para exigir al movimiento Honor Colorado ser el presidente del Congreso Nacional, en el primer periodo parlamentario. Durante su vivo, el senador colorado intentó en reiteradas oportunidades tranquilizar a sus operadores ante el temor de que ocurra un desbande, previo a las elecciones del próximo 26 de junio del 2025.

“Culpó a la ministra de Salud de ser la responsable del caos”

El senador Ovelar al inicio de la transmisión en vivo no quiso cuestionar as la ministra de Salud, María Teresa Barán; sin embargo, cuando vio que el reclamo subía de tono y se sumaban más personas al cuestionamiento, contestó: “Yo voy a conversar con el presidente de la República, Santiago Peña, con el vicepresidente Pedro Alliana y con el presidente del partido, Horacio Cartes. Yo voy a hablar con todos ellos. Ahora con la ministra voy a hablar respetuosamente, pero ella en gran medida es la responsable de todo este caos que estamos teniendo, ella es la responsable sin ninguna duda”, afirmó el legislador oficialista.

Ovelar lleva el mote de “trato apu´a” porque en las elecciones generales de 2013 se le filmó ofreciendo aparentemente soborno para compra de cédulas. Este hecho no tuvo consecuencias jurídicas.

Lea más: Diputado Édgar Olmedo deja Fuerza Republicana y se pasa al oficialismo

“Yo le perdí la confianza a la ministra (de Salud) desde hace rato, pero yo trato de ser caballero, voy a tratar de hablarlo en el Comando del Movimiento Honor Colorado (del que forma parte), porque esto que pasa es sumamente grave”, expresó e insistió en que conversará con el presidente del partido Horacio Cartes y también con el presidente y el vicepresidente, con quien dijo que esta mañana se reuniría y según su agenda oficial no estaba marcada una audiencia.

Ovelar en un momento dado dijo que 1.800 lugares de trabajo estaban disponibles, y que “de eso una mínima parte” no se disponga para “gente que se mataron (trabajando en la campaña colorada)”. Según una planilla oficial del Ministerio de Salud, unas 2.518 postulantes a enfermeros y enfermeras fueron preseleccionados para ocupar las vacancias.

“Ofrecían el mameluco naranja a Don Horacio y hoy ocupan los cargos”

El senador Ovelar admitió su injerencia en los cargos públicos al señalar: “Nosotros cumplimos con los amigos en todos los otros lugares”, para luego decir que: “Aquellos que le ofrecían el mameluco naranja a Don Horacio sean hoy los que ocupen los cargos”, expresó en alusión al diputado Édgar Olmedo y al senador Mario Varela, de exFuerza Republicana, quienes este año se sumaron al cartismo. “Yo voy a hablar con la ministra (de Salud), y más aún después de esta reacción. Esta no es una competencia de boxeo, sino un juego de ajedrez donde hay que mover las piezas”, sugirió a sus operadores.

“Nosotros nos jugamos por esto (proyecto del hospital). Mañana van a aparecer, nda haeí Édgar Olmedo (diputado exFuerza Republicana), ellos están en contra. Entiendo la decepción”, dijo a sus operadores en uno de los momentos de la transmisión en vivo.

También aprovechó para tirarse contra el diputado Miguel del Puerto (ANR, HC): “El diputado Miguel del Puerto no existe, es un convidado de piedra ahí, está subordinado al (gobernador) Marcelo Soto, no corta ni pincha. Acá es una cuestión que hay que defender nuestro espacio, lamentablemente la actitud de él le ayuda a otra gente (neocartistas) y nos golpea a los amigos de Honor Colorado. El hecho de que Miguel del Puerto se haya unido y plegado a nuestros oponentes en las internas y que se haya puesto bajo disposición de Marcelo, nos perjudica. Nosotros nos quedamos en el movimiento”, dijo Ovelar. Fue al aclarar en reiteradas oportunidades que él no se mudará de equipo y que él se fue a Honor Colorado para quedarse.