IPS bajó puntaje mínimo para entidades que reciban su dinero en modalidad CDA

El 9 de noviembre de 2023, escasos dos meses después de la llegada de Jorge Brítez a la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), el Consejo de Administración de ese organismo aprobó la “matriz de evaluación de entidades financieras” para la participación en los concursos de ofertas de colocación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) a través del sistema Datatec. Con esta disposición también se dejaba sin efecto una resolución de 2015 y sus respectivas modificaciones.

Uno de los cambios más sugestivos de la nueva disposición tiene que ver con las condiciones de participación de las entidades financieras para tener dinero del IPS como CDA. Inicialmente, en 2015 se estableció un puntaje mínimo de 75, luego para dar una mayor participación, en 2016, se dejó en 65 puntos, cuyo resultado era la aplicación de un sistema de parametrización y la matriz de ponderación para el análisis de las colocaciones de recursos.

El manual tuvo cambios en 2018 y 2019 con relación a otros puntos, pero siempre se mantuvo el puntaje mínimo para que una entidad financiera califique para recibir fondos del IPS.

Llamativamente, con la nueva resolución ese puntaje mínimo se redujo en 60, según el documento firmado por Jorge Brítez (presidente) y los miembros Carlos Pereira, Miguel Ángel Doldán, Víctor Eduardo Insfrán y José Jara.

Concretan modificación

Con la aprobación de la nueva resolución el 23 de noviembre de 2023, concretaron las modificaciones en el reglamento de adquisición de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), a través de la subasta electrónica.

En el capítulo III de este reglamento se introduce el cambio más significativo que hace referencia a la disminución a 60 puntos como mínimo para la participación de las entidades financieras. En la resolución de 2015 se estableció que ese puntaje era resultado de varios factores a ponderar, como seguridad, plazo, garantía, rendimiento, morosidad, cartera sector productivo y el límite de colocación según el patrimonio.

En la nueva matriz aprobada el año pasado aparecen, en tanto, ítems tales como solvencia patrimonial, calidad del activo, rentabilidad, liquidez, eficiencia y calidad de riesgo.

Aumento importante

A partir de la vigencia del nuevo reglamento de adquisición de CDA por parte del IPS aparecen entidades financieras que tuvieron un salto importante en los montos, aunque otras registraron bajas.

Un comparativo entre noviembre de 2023 y junio de este año (el último publicado en la página web del IPS) muestra que una de las entidades con importante crecimiento en CDA es ueno bank.

Este banco, cercano al presidente de la República, Santiago Peña, tenía en noviembre de 2023 una colocación en CDA en guaraníes por G. 80.000 millones. Para junio de este año el monto trepó a G. 359.000 millones, de acuerdo a las planillas.

Más de G. 11 billones, según informe

El informe del Departamento de Inversiones del IPS de junio de este año detalla que la previsional tenía inversiones en guaraníes por 11,1 billones y en dólares por más de 191 millones. De la cifra en guaraníes, G. 8,2 billones eran en CDA, G. 2,2 billones en bonos y G. 653.253 millones en títulos de crédito. Con relación a dólares, CDA era por US$ 184 millones y bonos por más de US$ 7 millones. La entidad bancaria que acapara las inversiones en dólares del IPS es BASA, vinculado al expresidente Horacio Cartes y en el cual el presidente Santiago Peña ocupó el cargo de director hasta 2022. ABC ayer intentó tener más detalles de las inversiones financieras del IPS con el director de esa sección, Hugo Díaz, sin embargo, él no atendió las llamadas.

Más de US$ 32 millones

Una de las últimas inversiones financieras realizada por el IPS que pudo conocerse a mediados de octubre pasado es en bonos financieros emitidos por ueno bank, por G. 250.000 millones (aproximadamente US$ 32 millones), a un plazo de siete años. La tasa de interés es de 8% anual.

Esta entidad es cercana al presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario, en su declaración jurada presentada el 31 de agosto de 2023, hizo constar que tenía acciones por G. 6.144 millones en ueno Holding Saeca.

Esta última compañía, anteriormente denominada Credicentro Saeca, tiene como principales accionistas y directivos a los mismos que figuran en ueno bank, según las memorias de la entidad que se convirtió en banco el 22 de noviembre de 2023, hace menos de un año.

Rápido tratamiento

Los registros evidencian que el consejo del IPS aprobó la inversión en bonos de ueno bank con mucha rapidez. Según la resolución de la previsional, el 31 de julio de 2024, ueno Casa de Bolsa SA –en la cual es accionista ueno bank– remitió la propuesta para la inversión en ese producto. El 23 de agosto de 2024 la mencionada casa de bolsa remitió nuevamente una nota a la previsional en la cual señala que la propuesta se mantenía hasta setiembre último. Con esta aparente advertencia, el 28 de agosto de 2024 (cinco días después), la Dirección Jurídica del IPS ya emite su dictamen en el cual sugiere avanzar con la propuesta. El 29 de agosto de 2024 es aprobada.