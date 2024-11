Concejala de Luque queda sin quórum al intentar abordar situación de inundaciones

La concejala Belén Maldonado (PLRA) intentó tratar en la última sesión de la Junta Municipal el problema de las inundaciones que golpean a la ciudad cada vez que llueve, pero su intervención fue interrumpida al quedarse sin quórum debido al retiro del bloque opositor colorado.

El incidente ocurrió en medio de la creciente preocupación ciudadana tras una tormenta breve pero intensa que dejó inundaciones en varias zonas de Luque.

El fenómeno meteorológico, registrado hace unos días, provocó inundaciones que afectaron a viviendas, negocios y vehículos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comerciantes del Mercado de Luque piden mejorar la recolección de basura para evitar inundaciones en días de lluvia

Según reportes ciudadanos, en cuestión de minutos, la lluvia acumulada colapsó el sistema de desagüe de la ciudad, inundando varias arterias y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.

Concejala de Luque buscó llamar la atención sobre el impacto de las lluvias

Durante la sesión, Maldonado buscó llamar la atención sobre la necesidad urgente de acciones preventivas y correctivas para mitigar el impacto de futuras lluvias.

El bloque liderado por Arnaldo Baeza (ANR-HC) abandonó la sala antes de que Maldonado pudiera desarrollar su propuesta, impidiendo así la continuidad de la sesión.

En declaraciones posteriores, Belén Maldonado manifestó su frustración: “Los problemas que afectan a la ciudadanía no pueden ser ignorados por cuestiones políticas. Las inundaciones no discriminan, y las personas necesitan soluciones, no indiferencia”, puntualizó.