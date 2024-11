Senador señala que la comisión “garrote” debe terminar

Disconforme con los resultados obtenidos, el senador colorado independiente Colym Soroka señaló hoy que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de dinero, conocida como comisión “garrote”, debe concluir.

“Para mí se tiene que cerrar, es lo que creo. No se pudo demostrar ni concluir y hay plazos en el Congreso”, expresó Soroka, quien integra la comisión “garrote” cuyo mandato de 60 días vence este lunes 18 de noviembre.

El jueves pasado, la CBI antilavado y delitos conexos, conocida como “comisión garrote”, acordó solicitar a ambas cámaras del Congreso la extensión de mandato por otros 60 días hábiles. Todo indica que el objetivo del órgano es redoblar los ataques a grupos críticos al Gobierno. La comisión “garrote” está presidida por el senador cartista Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA).

Soroka dijo que la CBI tuvo “muchos golpes desde el inicio”. Señaló que abarcó sobre una amplitud enorme de temas y no se estableció desde su creación “qué haríamos y que se investigaría”.

Caso Lalo

Conformada la comisión, dijo que solicitó la inclusión del caso del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC), asesinado en un allanamiento policial el 19 de agosto en Pedro Juan Caballero. Recordó que tras la muerte del legislador, el mismo fue imputado.

En otro momento, Soroka dijo que la comisión “garrote” convocó a instituciones bancarias y contralores, como el BCP y la Seprelad y, tras esas reuniones, “saltaron nuevas instituciones, donde se supuestamente se cometieron lavado de activos”.

Citó el caso de la convocatoria a un banco (caso Cabeza Branca). Dijo que la comisión no tuvo en agenda a la institución financiera que fue la primera que dio el crédito. “Se trataba de un banco grande”, indicó.

“(Hubo) Entes financieros que fueron los primeros en ceder activos a personas investigadas o condenadas por la lavado de dinero”, expresó Soroka. Agregó: “Si no concluye en nada, quiere decir que no tiene los elementos para cerrar. Entonces se extenderá, porque no pudimos concluir, sobre un tema”.