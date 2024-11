Japay-PY: “El Poder Judicial se subordina a los poderes políticos”

Con la consigna Japáy-Py parlamentarios de la oposición y miembros de la sociedad civil arrancan la marcha de la “justicia contra todas las injusticias” que se iniciará éste domingo a las 7:00 en la misa de Caacupé y se extenderá hasta el jueves 21. Mediante asambleas ciudadanas, buscarán unificar los reclamos de la gente en una proclama que estará dirigida a los tres poderes del Estado.

Ermo Rodríguez, secretario general del Partido Paraguay Pyahura (PPP) uno de los promotores de la iniciativa, manifestó que hay un sentimiento mayoritario de las injusticias que sufrimos todos los paraguayos. Mencionó que la movilización que tendrá una duración de cinco días y que en las ciudades donde se instalarán vendrán compatriotas de diferentes puntos del país para debatir la falta de salud, educación, el precio elevado de la producción entre otras injusticas. “La injusticia es un sentimiento que nos une”, dijo.

Rodríguez cuestionó que el Poder Judicial se subordine a los poderes políticos, que la Fiscalía no asuma su papel que debe cumplir, y que se tenga a un Congreso de la vergüenza y a un poder Ejecutivo que promueva el atropello y autoritarismo. Propone a la ciudadanía no quedar en el pesimismo, si no en luchar “en la justicia, contra todas las injusticias”, es el objetivo que nos proponemos en las caminatas y descansos donde estaremos.

También dijo que la pretensión de las asambleas ciudadanas es “marcar un camino hacia donde deben ir”. “La expectativa que va a generar es importante, encontramos muchas adhesiones”, afirmó al señalar que la intención es hablar y conocer a la gente, tomar confianza, construir algo que nadie pueda destruir, salir de las oficinas y las redes sociales.

En contra del avance autoritario, afirman

La exsenadora Kattya González (Independiente) comentó acerca de la primera volanteada que fue realizada ayer sobre la avenida Eusebio Ayala. “La recepción fue maravillosa, la gente consciente de que en el Paraguay de hoy necesitamos volver a juntarnos y a encontrarnos. Recibimos muchas quejas relacionadas al transporte público, los jóvenes nos hablaban de la falta de oportunidades”, dijo al señalar que los temas recurrentes surgieron en breves intercambios en la vía pública.

“Nos mandaban fuerza al tocar la bocina, realmente increíble la recepción de la gente y eso muestra un poco que estamos en un momento complejo en donde tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarnos todos juntos y poder articular acciones colectivas que detengan este avance autoritario”, declaró la exlegisladora destituida el pasado 14 de febrero por una mayoría cartistas y sus aliados.

Programa de debates ciudadanos

Primer Día: Domingo 17 de noviembre TEMA: “CAMINAMOS JUNTOS CONTRA TODAS LAS INJUSTICIAS” HORA: 19:00 horas. LUGAR: Plaza de Ypacaraí. Las Planadas Plaza Ypacaraií (Mcal López, Ypacaraí) EXPOSITORES: Benicia Chavez, Kattya González (Independiente), Ermo Rodríguez y la moderadora será Teodolina Villalba.