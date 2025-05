Santoro: esto explica abogado sobre declaración de culpabilidad en Estados Unidos

El abogado Marcio Battilana explicó que al ser extraditado Federico Ezequiel Santoro desde Paraguay, donde fue detenido en agosto del año pasado, a Estados Unidos, se confirma que en el país norteamericano ya existía una causa abierta contra el mismo, lo que motivó el requerimiento de la extradición del hombre de confianza del supuesto narcotraficante Sebastián Marset.

“Él habrá tenido cuando llegó a Estados Unidos lo que nosotros llamamos la audiencia de imposición de medidas, en la cual se le otorga o no la fianza. Dudo que se le haya dado fianza, puesto que es un extranjero y hasta donde sabemos, los cargos o los hechos que se le acusa son lavado de dinero por tráfico de drogas internacionales, no suelen dar fianza para eso“, indicó.

Agregó que tras esta audiencia, se da tiempo a la defensa del procesado para prepararse hasta lo ocurrido esta semana, que se llama la audiencia de determinación de culpabilidad, en la cual se le pregunta básicamente a la persona procesada si se declara culpable.

“Lo que se le dice es, ‘ok, todo esto tiene la Fiscalía en tu contra’, se le presenta el caso, se le presentan los hechos, toda la evidencia, todos los eventuales testigos, sin saber lo que van a decir los testigos. Básicamente, esta audiencia es para que él responda si quiere ir o no a juicio. Declararse no culpable implicaría que él desafía al sistema, ahí se expone a una eventual condena posiblemente superior“, explicó.

Santoro habría evitado mayor condena

Battilana señaló que declararse culpable significa renunciar a un juicio de jurados, es decir, a un juicio de sus pares civiles, y se somete a una negociación con la Fiscalía que luego eso es presentado ante el juez, que evalúa cuál va a ser la sanción que se le va a poner a la persona que admite ser culpable.

“Él se declara culpable y a partir de allí, la jueza le fija una nueva audiencia, que se llama audiencia de sentencia, que tengo entendido se hace en julio de este año y en esa audiencia lo que se va a hacer, se va a sopesar varios elementos de este señor, desde su vida socioeconómica, su vida familiar, sus niveles de arraigo en su país de origen, junto con los niveles de cooperación que él haya dado dentro del proceso“, aseveró.

Señaló que cuando se refiere a la cooperación, se entiende que la misma se da desde el momento en que el procesado colabora al no haberse opuesto a la extradición, someterse en todo el momento, no haber estado prófugo, lo que no implica que haya aportado datos a la investigación, pero que en caso de hacerlo, también se valoran los mismos de acuerdo a los resultados que obtengan los investigadores.

“El proceso en el que él se metió, en inglés, se llama plea bargaining, que significa ruego de negociación. Es decir, yo estoy rogando negociar con el gobierno, ¿quién es el gobierno?, es la Fiscalía. Ellos ruegan negociar con el gobierno a raíz de que le dicen al fiscal, ‘mira, yo te voy a colaborar, pero vos ayúdame a que la sentencia sea lo más benigna posible’. No quiere decir que no vaya a haber sanción, va a haber una sanción", detalló.

Fiscalía actúa como abogado de procesado

Marcio Battillana explicó que lo que ocurre tras cerrar trato con la Fiscalía de Estados Unidos, esta se convierte en el abogado del acusado, porque es el fiscal tiene que presentar y defender el caso y la negociación ante el juez.

“Es decirle, ‘mira, nosotros negociamos con este señor. Si vamos a juicio vamos a pedir 10 años, pero como colaboró y nos ayudó y nos dio información, vamos a pedir realmente 3 años. Y ahí el juez le advierte a la persona de que el juez no está atado a ese resultado", sostuvo.

Señaló que en la audiencia de culpabilidad el procesado ya renuncia a cualquier tipo de derecho de apelación a las decisiones, solamente se puede apelar la diferencia de años en caso de que el juez decida dar más años de cárcel.

“La situación ahora de este señor es que él se declaró culpable, entiendo que de conspiración del lavado de dinero por hasta donde sabemos y tiene fijada su audiencia de sentencia que en función a cuál sea la sentencia, podríamos más o menos inferir cuáles fueron los niveles de eventual cooperación o no que haya tenido y digo inferir, porque eso sí está lacrado y no se saca al público”, concluyó.

Juicios abreviados en Estados Unidos

Battilana contó que en el sistema federal americano entre 95 al 98% de los casos criminales se resuelven por los juicios abreviados, como el que está teniendo Federico Santoro, por los ruegos de negociación y eso se debe a que el caudal probatorio que tiene la Fiscalía le garantiza al acusado de que si van a juicio, hay otra vez un 98 a 100% casi de condena.

“En el caso del lavado, por ejemplo, ellos pueden llegar a decir, ‘Mira, por cada vez que vos lavaste el dinero, yo puedo pedir hasta 20 años. Sumamos todos, son 80.” O nos vamos a un juicio abreviado y pido seis‘“, precisó.

Dijo que cree que los datos que pudo haber dado Santoro habrían ayudado a que la Fiscalía de Estados Unidos emita la orden de captura de Sebastián Marset, ya que coincidiendo con la declaración de culpabilidad, el mismo día se emitió dicha orden por la justicia.

Además, con varios pedidos de extradición, contó que una vez que se encuentre y capture a Sebastián Marset, se definirá la prelación de las mismas, al igual que ocurrió con la esposa del presunto narcotráficante, Gianina García, quien fue capturada en España, pero tanto Paraguay, como Bolivia solicitaron su extradición y donde prevaleció la solicitud paraguaya, por lo que fue extraditada a nuestro país, donde guarda reclusión.

Detalló que los pedidos de extradición se realizan recién cuando se sabe en qué país está la persona buscada, por lo que las extradiciones de Marset recién se realizarán una vez que se sepa donde está.

Diferencia con el caso de Tarragó

Battilana explicó que la diferencia que existe con el caso de Cynthia Tarragó es que la exdiputada fue “víctima” de agentes encubiertos, por lo que no se podía atribuirle de todo las causas.

“El caso de la señora Tarragó fue lo que se llama en inglés un entrapment, es decir, a ella le tendieron una trampa. Ella nunca realmente traficó droga ni nunca realmente traficó dinero de droga porque en todo momento ella tuvo contacto con agentes de encubierto", aseveró.

Agregó que en Estados Unidos se juzga el comportamiento desde el momento en el que una persona conspira con otra para cometer un hecho punible.

“Santoro está por conspiración de lavado de dinero, lo cual quiere decir que él conspiró con otras personas, aparentemente, según sabemos, el señor Marset y otras más para mover dinero proveniente de narcotráfico, efectivamente, en este caso sí es narcotráfico, porque no hay agentes encubiertos, y que ese dinero que en algún momento pasó o utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos para moverse a otras partes del mundo", señaló.

Reiteró que desde el momento en que una persona utiliza dólares americanos y los mueve a través de cualquier tipo de cuenta bancaria en cualquier parte del mundo, usa el sistema financiero y eso, según la legislación de los Estados Unidos, les da a ellos competencia sobre su moneda a nivel mundial, lo que les permite procesar el caso como eventual lavado de dinero o le llaman también fraude electrónico porque se utiliza la red electrónica en los Estados Unidos.

Sobre la cooperación de Paraguay con Estados Unidos para brindar datos del operativo “A Ultranza”, comentó que eso le corresponde a la unidad de asuntos internacionales de la Fiscalía, pero que Estados Unidos puede solicitar dicha información y eventualmente evaluarla.