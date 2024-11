Asalto a banco en Naranjal: senador pedirá informe ante sospecha de complicidad policial

Una sucursal bancaria de Bancop ubicada en Naranjal, departamento de Alto Paraná, fue asaltada anoche, tras un tiroteo con guardias de un silo y una estación de servicio contigua. Los delincuentes utilizaron explosivos y recurriendo al mismo “modus operandi” que en los atracos ocurridos en Itapúa.

El senador Rubén Velázquez (Yo Creo), oriundo de Alto Paraná, afirmó que “considero que no está tomando a la altura y la necesidad” las medidas de seguridad.

Apuntó que el asalto cometido es responsabilidad de la Policía, considerando que desde el Departamento de Inteligencia de la Policía emitieron una alerta, solo tres horas antes, en el que se anunciaba la posibilidad de un hecho de este tipo en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que más está preocupando es si existe una suerte de complicidad de la Policía porque, ¿por qué no actuó si tenían ya ellos información y el servicio de inteligencia ya manejaba esta posibilidad? Estamos hablando de complicidad y eso es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”, destacó.

Lea más: Ataque a sede de Bancop: “Venimos pidiendo más policías hace añares”, afirma intendente

Pedirá informe al ministro del Interior

Velázquez añadió que se reunirá con el ministro del Interior, Enrique Riera, y solicitará un informe sobre lo ocurrido.

“Esto no es algo nuevo y no podemos tener siempre la excusa de no tener plantel suficiente, no tener patrulleras o no estar bien equipados, son las mismas excusas que escuchamos hace años, pero, al contrario, no estamos viendo una respuesta clara de decir ‘aquí el crimen organizado vamos a combatirlo decididamente’”, expresó.

No descartó plantear una declaración de emergencia en el departamento de Alto Paraná ante los reiterados casos de inseguridad. Incluso, refirió que preocupa aún más el contexto de fin de año, en el que —dijo— aumentan los hechos delictivos.

“Nuestro país está a merced hoy día del crimen organizado y tenemos que hacer algo en consecuencia”, finalizó.