Senad suspende cooperación con EE.UU. en combate al crimen organizado, publica medio estadounidense

Durante años, la colaboración entre las agencias antidrogas de Paraguay y Estados Unidos fue fundamental para frenar el tráfico de cocaína en la región. Sin embargo, esta nueva decisión, que fue comunicada a la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) esta semana por la Senad, entrará en vigor el próximo año, impactando las operaciones actuales y futuras, indica el medio en su publicación titulada “Un importante país de tránsito de cocaína está deteniendo la cooperación antidrogas de Estados Unidos”.

Lea más: Policías que habrían favorecido a red de Marset, con pedido de sobreseimiento

Decisión afectaría búsqueda de Sebastián Marset

En el artículo se menciona que entre las operaciones afectadas se encuentra la búsqueda de Sebastián Marset, un fugitivo vinculado al narcotráfico en Sudamérica. Marset fue señalado como el financista de varios equipos de fútbol profesional en la región, utilizando el deporte como pantalla para sus actividades ilícitas.

Su captura es considerada una prioridad para las autoridades, pero la falta de cooperación entre Paraguay y Estados Unidos podría complicar estos esfuerzos, puntualiza The Washington Post.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Paraguay se ha convertido en un importante centro para los envíos de cocaína desde Bolivia a Europa. Los políticos paraguayos han estado implicados en ese auge. El senador Erico Galeano, por ejemplo, fue acusado de sus vínculos con la operación de Marset”, resalta parte de la nota.

Estados Unidos, a través de agencias como la DEA, ha proporcionado apoyo logístico y entrenamiento a las fuerzas locales para fortalecer la capacidad de respuesta ante el narcotráfico.

“Si la cooperación termina, dijo Deny Yoon Pak, el fiscal paraguayo que lidera la mayor investigación sobre crimen organizado y narcotráfico en la historia del país, “¿quién va a investigar para que yo capture a Sebastián Marset? Nadie”, acota más adelante el diario estadounidense.

De acuerdo con la noticia, funcionarios estadounidenses confirmaron que habían sido informados de la decisión de Paraguay de retirar la cooperación antidrogas el 3 de diciembre. Estas mismas fuentes indican que el equipo conjunto de investigadores estadounidenses y paraguayos “ha sido la fuerza impulsora detrás de la gran mayoría de las incautaciones de drogas que batieron récords en Paraguay y de investigaciones complejas y de alto perfil sobre tráfico de drogas” como la investigación sobre Marset, conocido como “A Ultranza PY”. “Estamos preocupados por lo que significa que la agencia antidrogas de Paraguay ya no quiera ser parte de un mecanismo tan exitoso”, reveló un informante del Gobierno al diario de EE.UU.

El periodista del medio internacional señala que intentó obtener la versión oficial de las autoridades de la Senad, pero se negaron a hacerlo. “‘La orden vino de arriba. Fue una decisión política tomada por el gobierno central y comunicada al jefe de la agencia antidrogas, quien estuvo de acuerdo con la medida’, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios”, menciona la nota.

Siempre según el medio extranjero, la decisión de la Senad fue por “la falta de resultados por parte de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU)”, compuesta por agentes de la Senad, de la Policía Nacional, asociados con Estados Unidos. Acota que con la asunción al mando de Donald Trump (presidente electo de EE.UU.), esta situación pueda restablecerse.

Lea más: Rachid cumplió a medias sus promesas de mejoramiento administrativo en la Senad

¿Decisión para salvar a políticos vinculados con las drogas?

The Washington Post indica además que algunos exfuncionarios paraguayos dicen que la decisión del Gobierno de Santiago Peña de no trabajar más con agentes de EE.UU. “Es un esfuerzo por aislar a altos políticos paraguayos cuyos vínculos con el narcotráfico podrían provocar una investigación encabezada por Estados Unidos”.”Están cortando las piernas a los mejores investigadores del país para protegerse”, dijo un ex alto funcionario de seguridad paraguayo que habló bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema, según el referido diario.

“La SIU jugó un papel fundamental en la investigación del caso Ultranza y otros que han descubierto redes criminales. El cierre de esa unidad, dijo Yoon Pak, sería “peligroso” y podría detener sus investigaciones. Se espera que en febrero comience el juicio de varios de los acusados en el caso Ultranza. “Hemos llegado a los políticos. Hemos llegado a empresarios del más alto nivel. Hemos detectado la colaboración con criminales organizados, dijo Yoon Pak”, añade el medio estadounidense en conversación con el fiscal paraguayo.

A pesar de esas tensiones, -indica el citado medio de comunicación, la SIU continuó su asociación con Estados Unidos. “Aunque Estados Unidos creía que el sistema de seguridad de Paraguay estaba plagado de corrupción y filtraciones, los funcionarios estadounidenses crearon un muro de fuego entre la SIU y el resto del gobierno paraguayo. El equipo trabajó en una casa achaparrada de ladrillos en Asunción, la capital de Paraguay”, añade.

“Ese muro de fuego permitió a los funcionarios estadounidenses que trabajaban con la SIU participar en investigaciones de alto perfil sobre operaciones de narcotráfico con vínculos con funcionarios paraguayos, incluidos aquellos en la órbita de (Horacio) Cartes, con menos preocupaciones sobre filtraciones. Sin la participación de la agencia antidrogas, parece poco probable que tales investigaciones continúen, dijeron exfuncionarios informados sobre el asunto. Es posible que las autoridades estadounidenses ahora tengan que centrar cualquier cooperación antinarcóticos restante en la policía paraguaya, en lugar de en la agencia antidrogas”.

Lea más: Tribunal de Sentencia que juzgará a Erico Galeano ya tiene el expediente

El medio norteamericano resalta también que la más famosa de las investigaciones bilaterales fue el caso Ultranza, que expuso el vasto imperio de Marset y la forma en que había canalizado sus ganancias de la droga hacia equipos de fútbol en dificultades en Paraguay, Bolivia y Grecia.

“Marset, un jugador mediocre que soñaba con el estrellato futbolístico, exigía poder jugar en los equipos que patrocinaba. El primer equipo que financió y en el que jugó estaba dirigido por Galeano, el senador vinculado a Cartes. Se espera que Galeano, quien luego fue acusado de lavado de dinero, sea juzgado el próximo año”, detalla la nota periodística.

Lea más: Marcelo Pecci: Juez debe resolver pedido de acceso a investigación fiscal

Caso Marcelo Pecci

The Washington Post también recordó que en 2022, el fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, que había trabajado con la SIU respaldada por Estados Unidos, fue asesinado en un balneario colombiano. “Estados Unidos ofrece ahora una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que pueda conducir al arresto de las personas que contrataron a los sicarios. Fue la SIU la que fue asignada al caso”, puntualiza.

Finalmente, el medio señala que Paraguay cada vez más ejerce protagonismo como camino de la droga a Europa.

Ministro de la Senad niega información

Esta tarde, antes de que se publicara el artículo en el Washington Post, ABC contactó con el ministro de la Senad, Jalil Rachid, para preguntarle sobre el caso y este negó que fuera cierto.