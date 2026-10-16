- 08:15 h: Audiencia con Ko Yazaki, vicepresidente del Grupo Yazaki de Japón, en Mburuvicha Róga.
- 10:30 h: Visita a la zona de obras y pavimentación del tramo Piribebuy - Caacupé, en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
- 11:30 h: Recorrido por las obras en la Escuela Básica N° 259 “Limpia Concepción Pérez”, en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
- 12:30 h: Inauguración oficial de la Unidad de Salud Familiar “Potrero Angelito”, situada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.
- 13:30 h: Visita a la Escuela Básica N° 393 “Feliciana Almada” y entrega de equipamientos, en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.
16 de octubre de 2026 - 07:47
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este viernes una jornada de trabajo que incluye una audiencia internacional en la residencia oficial y una posterior gira por el departamento de Cordillera para inauguraciones e inspección de obras públicas.
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