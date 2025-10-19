Sociales

Moda y conciencia contra el cáncer de mama

La moda se vistió de rosa en la gala benéfica y de concientización contra el cáncer de mama, organizada por el doctor Raúl Fanego, especialista en ginecología. Durante el tradicional evento solidario, realizado en el showroom de Mini Cooper, el médico brindó una charla para sensibilizar sobre la enfermedad, que en Paraguay provoca alrededor de 400 muertes anualmente. Durante el evento que combinó moda y solidaridad, se presentó las colecciones de Soraya Bittar, Carmen Steffens y Unicentro. La conducción estuvo a cargo de Vero Vega, con la actuación del violinista Steven Wu.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 01:00
Soraya Bittar junto con Raúl Fanego.
Soraya Bittar junto con Raúl Fanego.SILVIO ROJAS
Durante el evento, se realizó un desfile de moda para presentar las tendencias primavera-verano.
Durante el evento, se realizó un desfile de moda para presentar las tendencias primavera-verano.
Javier Saiach y Vero Vega.
Javier Saiach y Vero Vega.
Cintia Rodríguez, Marilyn Scavone y Carolina Sosky.
Cintia Rodríguez, Marilyn Scavone y Carolina Sosky.
Sara Allinquant, Mónica Trulls, Sylvia Ruoti y Ruth Varzán.
Sara Allinquant, Mónica Trulls, Sylvia Ruoti y Ruth Varzán.
Mirtha Alcaraz junto con Caro Martínez Cano.
Mirtha Alcaraz junto con Caro Martínez Cano.
Angelina Franco y Alejandra Pecarevich.
Angelina Franco y Alejandra Pecarevich.
Carolina Martin, Caro Zárate y Silvia Ehreke.
Carolina Martin, Caro Zárate y Silvia Ehreke.
Karina Rivas junto con Sofia Schreiber.
Karina Rivas junto con Sofia Schreiber.
Tanya Villalba y Paola Pistilli.
Tanya Villalba y Paola Pistilli.
Magali Azubel Castillo y Camila Van Humbeeck.
Magali Azubel Castillo y Camila Van Humbeeck.