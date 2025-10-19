Moda y conciencia contra el cáncer de mama

La moda se vistió de rosa en la gala benéfica y de concientización contra el cáncer de mama, organizada por el doctor Raúl Fanego, especialista en ginecología. Durante el tradicional evento solidario, realizado en el showroom de Mini Cooper, el médico brindó una charla para sensibilizar sobre la enfermedad, que en Paraguay provoca alrededor de 400 muertes anualmente. Durante el evento que combinó moda y solidaridad, se presentó las colecciones de Soraya Bittar, Carmen Steffens y Unicentro. La conducción estuvo a cargo de Vero Vega, con la actuación del violinista Steven Wu.