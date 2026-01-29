India celebró su Día de la República en Asunción

Con una recepción de gala en el Sheraton Asunción, se conmemoró el 77° aniversario del Día de la República de India. El evento estuvo presidido por el embajador en Paraguay Piyush Singh y su esposa, Priyanka Singh, quienes destacaron los sólidos lazos de cooperación con Paraguay. La ceremonia reunió a figuras políticas, diplomáticos e invitados especiales. Durante la velada, se celebró la vigencia democrática de la nación asiática, fusionando solemnidad con una muestra de su rica herencia cultural.