29 de enero de 2026 - 01:00

India celebró su Día de la República en Asunción

Piyush Singh (d), embajador de India en Paraguay y su esposa, Priyanka Singh.
Con una recepción de gala en el Sheraton Asunción, se conmemoró el 77° aniversario del Día de la República de India. El evento estuvo presidido por el embajador en Paraguay Piyush Singh y su esposa, Priyanka Singh, quienes destacaron los sólidos lazos de cooperación con Paraguay. La ceremonia reunió a figuras políticas, diplomáticos e invitados especiales. Durante la velada, se celebró la vigencia democrática de la nación asiática, fusionando solemnidad con una muestra de su rica herencia cultural.

Por ABC Color
Malati Srinives Uppala junto con Srinivasa Babu Uppla.
Badreddine Abdelmoumni, embajador de Marruecos y Laura Sánchez.
Carmen Paredes, Almendra Acosta y Deisy Britos.
Fabiana Vera y María del Mar Leguizamón.
Walter y Rosa Ismachowiez.
Pablo Santino, Julio Filippini, Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Alfred Fast.
Anke Mackrodt Kricke y Gordon Kricke, embajador de Alemania.
Rossana Ortega, Alexander Ansari, Elizabeth Colmán, Fernando Fleitas, Claudia Zárate y Evelyn Olmedo.
