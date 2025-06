Pac-Man: 45 años de un ícono

Originalmente, esta “bola” amarilla con una boca fue lanzada en 1980 por la compañía japonesa Namco y definitivamente su laberinto con fantasmas de colores no se quedó solo siendo un videojuego más.

Pac-Man se convirtió en fenómeno que sin exageración alguna marcó un antes y un después en el entretenimiento mundial.

Su “padre” es Toru Iwatani, quien lo había diseñado con la intención de crear un juego accesible para todos y esta fórmula lo hizo convertirse en un ícono tan popular que en los 80 lo comparaban en Estados Unidos con Mickey Mouse.

A diferencia de otros videojuegos de la época, su simplicidad con un concepto único alcanzó a un público que abarcaba a hombres y mujeres de todas las edades, ya que un diseño colorido y una jugabilidad “adictiva” sin violencia permitieron que sus máquinas de arcade se llenen de monedas a lo largo de todo el mundo.

A lo largo de más de cuatro décadas de historia, Pac-Man ya es uno de los personajes de videojuegos más famosos del mundo e, incluso, cuenta con el récord Guinness como el juego de arcade más exitoso.

Pac-Man: más allá del videojuego

El impacto de Pac-Man y de los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde hace tiempo que ya trascendió mucho más allá de las distintas presentaciones de sus juegos, ya que hay imágenes en remeras, tazas, juguetes, carteles publicitarios o, incluso, campañas comerciales inspiradas en estos personajes.

Desde una canción llamada Pac-Man fever (la fiebre de Pac-Man) lanzada en 1981 por Buckner & García también hay un montón de referencias entre películas como Scott Pilgrim vs. The World, Wreck It Ralph o claramente, Pixels, o también populares series como Stranger Things, ya que al estar ambientada en esa época de la “fiebre” en Estados Unidos era imposible evitar mencionar a este fenómeno.

“Cuando empecé a diseñar este proyecto a finales de los 70, las salas de juego estaban llenas de juegos violentos sobre matar extraterrestres; eran lugares sombríos donde solo iban los chicos. Mi intención era convertir las salas de juego en lugares más animados que las mujeres y las parejas pudieran disfrutar, así que pensé que lo mejor sería diseñar un juego pensado para ellas”, había dicho su creador sin imaginar en el impacto que causaría en el mundo a futuro.

Un gigante como Google también había destacado su trayectoria cuando Pac-Man cumplió 30 años en 2010 con un homenaje en forma de “doodle” que había sorprendido a todo el mundo al ser interactivo y permitir jugar en un laberinto formado con el nombre de la empresa.

Pac-Man y su historia

Cumplir 45 años de historia conlleva consigo un montón de apariciones en distintas generaciones de videojuegos, pero todo había comenzado originalmente con “Puck Man” en 1980. “Con sus reglas simples, controles intuitivos y simpáticos personajes, Pac-Man conquistó no solo a Japón, sino al mundo entero”, destaca Namco, propietaria intelectual del personaje.

Otro año histórico fue 1982, ya que nacía “Ms. Pac-Man”, que, al ser creada en Estados Unidos, su popularidad fue igual o incluso más grande que el título japonés. Con ciertas innovaciones y un laberinto diferente, “la” Pac-Man con un moño sobre su cabeza también acumuló millones de fanáticos.

Uno de los favoritos de los fanáticos es Pac-Man World, que cambió completamente la fórmula clásica para saltar a un juego de plataformas en 3D y fue producto del 20º aniversario del personaje. Ya que fue lanzado hace más de 20 años, para las nuevas generaciones este juego tuvo un relanzamiento en consolas modernas titulado Pac-Man World Re-Pac.

Otras apariciones como un luchador en Super Smash Bros Ultimate o colaboraciones con Fortnite también son parte de Pac-Man en la actualidad, que pese a estar ya a 45 años de 1980, su popularidad e influencia continúan y continuarán siendo enorme.

